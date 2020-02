Pourquoi Bianca Belair de la WWE prétendait qu’elle “ne pouvait pas faire les choses”

La star de NXT, Bianca Belair, a déclaré à Corey Graves sur le podcast “ After The Bell ” de l’annonceur qu’elle prétendait qu’elle ne pouvait pas faire les choses pour que les autres ne se sentent pas mal.

À l’école, Bianca minimiserait ses compétences et son intelligence afin que ses camarades de classe et ses amis ne pensent pas qu’elle était arrogante. Derrière des portes closes, c’était une autre histoire. En privé, elle travaillait ses fesses et effectuait régulièrement 250 pressages, redressements assis et autres exercices le matin.

La vedette féminine du Royal Rumble a ensuite déclaré à Graves que le personnage de Belair était sa façon de se laisser aller et de laisser briller les talents naturels. C’est presque comme si Bianca en avait assez de se retenir et voulait montrer au monde ce qu’elle était capable de faire.

Les choses étaient différentes dans sa jeunesse.

Belair craignait que les autres ne se sentent mal dans leur peau si elles ne pouvaient pas faire certaines des choses qu’elle pouvait (à la fois athlétique et en classe). Aujourd’hui, elle utilise ces expériences comme carburant pour s’améliorer, mais elle continue également de travailler dur pendant son temps.

Ce surnom «EST», relatif à des mots comme les plus forts, les plus rapides et les plus difficiles, n’est pas un travail complet. Maintenant, après avoir entendu cette histoire, les fans peuvent ajouter le plus beau au mélange.