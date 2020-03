Pourquoi Bray Wyatt doit vaincre John Cena à WrestleMania cette fois-ci

WrestleMania 36 n’est qu’à quelques semaines. Alors que de nombreux fans ne sont pas satisfaits de la carte, quelques matchs brillent et promettent d’être spectaculaires quoi qu’il arrive. L’un de ces matchs semble être John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt. Leur revanche de WrestleMania repose sur des années de narration et la puissance des étoiles entre les deux superstars ne peut être sous-estimée. Un seul homme peut sortir victorieux et le gagnant doit être Bray Wyatt.

Il y a quelques raisons clés pour lesquelles Wyatt doit gagner et la première est sa réservation préalable. Le Fiend était si bien et si fort qu’il m’a choqué quand il a perdu le titre face à Goldberg. Je sais que Goldberg est une légende, mais je pensais que la WWE utiliserait Wyatt pour vaincre Goldberg comme une seule étoile de plus à ajouter à sa liste et à lui donner l’air beaucoup plus légitime. Malheureusement, Wyatt a perdu le titre face à Goldberg et, aux yeux de beaucoup de gens, a perdu beaucoup de crédibilité.

Bray Wyatt doit gagner son match contre Cena à WrestleMania cette fois-ci parce qu’il doit prouver que sa défaite contre Goldberg était un coup de chance et qu’il est toujours le monstre monstrueux que nous avons tous appris à connaître au cours de la dernière année. Une victoire sur Cena lors du Show of Shows remettrait Wyatt sur la carte et éventuellement dans la chasse au titre mondial.

Deuxièmement, Bray Wyatt a perdu contre John Cena lors de leur dernier match à WrestleMania. À WrestleMania 30, une situation étrangement similaire à ce qui se passe en ce moment s’est produite lorsque le rougeoyant Bray Wyatt a perdu contre Cena. Wyatt cite cette perte comme le début de la spirale descendante de sa carrière. Après cela, la famille Wyatt a éclaté, s’est réunie et a éclaté à nouveau, Bray a perdu contre The Undertaker à WrestleMania 31, puis après quelques années de flottement, il était à la télévision pour être reconditionné. La doublure argentée de son reconditionnement était qu’il a émergé comme le démon. La WWE a la possibilité de réparer leurs torts et d’utiliser The Fiend de la bonne façon.

Enfin, le fait que Cena soit revenu sur SmackDown pour annoncer qu’il n’aurait pas de match WrestleMania afin qu’il puisse donner sa place à une étoile montante plus jeune, puis a accepté un défi de The Fiend deux minutes plus tard, dévalorise les affirmations de Cena. Le démon doit être celui qui sort vainqueur. Une victoire pour lui pourrait signifier se retrouver au sommet de la montagne SmackDown, mais une perte pourrait nuire à sa carrière de la même manière que nous l’avons vu la dernière fois, et dévaluerait la crédibilité de The Fiend jusqu’à un point de non-retour.