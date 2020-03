Pourquoi Chris Jericho a perdu le championnat du monde AEW

AEW

Chris Jericho a perdu le championnat du monde AEW lors du pay-per-view Revolution de samedi dernier à Chicago, dans l’Illinois, perdant la sangle lors d’un événement principal passionnant avec Jon Moxley.

C’était un choix modérément surprenant, étant donné que “ The Painmaker ” reste le plus gros tirage de la promotion, bien que Dave Meltzer ait fourni une explication possible sur un récent épisode de Wrestling Observer Radio.

Voici la théorie de Dave sur la question (h / t ewrestlingnews.com): –

«Jericho fait une tournée à l’étranger au cours de l’été et à cause de cela, en perdant maintenant, tout le monde saurait qu’il perd, mais si vous attendez le prochain paiement à la séance, la tournée qu’il fait serait déjà annoncée pour que les gens supposent qu’il perd le titre à celui-là. “

Cela a beaucoup de sens. Les activités de Fozzy allaient toujours interférer avec les apparitions de Jericho à AEW et en détrônant “ Le Champion ” à l’avance, AEW a évité le risque d’un événement principal prévisible à la carte des semaines avant que le Canadien ne parte en tournée avec son groupe de métal.

Il sera intéressant de voir comment Jericho réagit sur l’épisode de Dynamite de cette semaine, car il avait été champion AEW pendant toute la durée de l’émission. Moxley aura presque certainement une grande fête prévue.