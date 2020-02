Pourquoi Drew Gulak & Heath Slater travaillent avec Daniel Bryan

WWE.com

Drew Gulak et Heath Slater ont récemment profité d’élévations inattendues sur WWE SmackDown, avec le talentueux duo undercard travaillant avec l’ancien champion de la WWE Daniel Bryan dans le cadre de son scénario actuel.

Leurs mini-poussées semblaient sortir de nulle part. Slater était pratiquement devenu un fantôme depuis la dissolution de son partenariat avec Rhyno alors que Gulak ne figurait vraiment qu’en tant que jobber. Aucun d’entre eux ne regroupe les séquences de victoires, mais leurs taux d’utilisation sont nettement améliorés et ils côtoient l’un des meilleurs au monde.

D’où tout cela vient-il? Bryan lui-même, apparemment.

C’est selon WrestlingNews.co, qui rapporte que Daniel a suggéré à la WWE que Slater et Gulak devraient aider à forger sa direction actuelle. Ils ajoutent que Bryan propose constamment des idées à des créatifs. Ils ne sont pas toujours utilisés, bien sûr, mais la WWE le respecte et on pense qu’il y aura un travail dans les coulisses qui l’attendra quand il s’éloignera finalement du cercle carré.

Entendre des histoires comme celle-ci est toujours encourageant. Slater et Gulak sont des gars polyvalents et talentueux qui se sont bien comportés dans chaque rôle qui leur a été confié, et il est bon de savoir que Bryan est derrière.