Pourquoi Eddie Guerrero se compare à André le géant

Qu’ont en commun les grands noms comme Eddie Guerrero et André The Giant? Les deux sont d’anciens champions du monde, pour commencer, et les deux ont captivé le cœur des fans de lutte pendant des années en apparaissant comme des personnages plus grands que nature qui se sont passionnément montrés à leur meilleur à chaque fois qu’ils traversaient le rideau.

Selon Jim Ross sur son podcast «Grilling JR», «Latino Heat» et «Eighth Wonder Of The World» ont également partagé autre chose en commun. Ils aimaient s’amuser un peu sur la route avec des amis.

JR rit quand il se souvint de ses interactions avec Eddie. Dans les couloirs du pays, il plaisantait avec son ami et lui demandait ce qu’il avait bu la nuit précédente. Il y avait une raison simple à cela: Guerrero était un mec différent selon l’alcool de son choix.

S’il buvait de la bière, il était «Eddie heureux» et pouvait rire toute la nuit. S’il buvait de l’alcool fort, sa confiance monterait en flèche. Pour décrire ce qu’il ressentait, Guerrero a dit à Jim qu’il était une personnalité aussi grande qu’André quand il a plump pour les esprits.

Il n’était pas un ivrogne indiscipliné, mais pensait certainement qu’il avait sept pieds de haut. Il aurait été champion de la WWE bien avant 2004 s’il l’avait été!