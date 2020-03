Pourquoi Edge est excité pour Wrestlemana 36 contre Randy Orton?

WrestleMania 36 accumulations sont en cours en pleine force et l’un des matchs les plus attendus aura lieu entre Edge et Randy Orton. Il s’agit peut-être des scénarios les mieux exécutés de ces derniers temps que les fans ne peuvent pas attendre de voir se faire exécuter, le plus tôt possible.

Le mauvais sang entre ces deux a atteint un tel stade qui doit être soufflé d’une manière appropriée et c’est pourquoi la stipulation Last Man Standing y sera ajoutée.

Il convient de noter que la WWE a officiellement annoncé le match pour le moment alors qu’Edge a posé le défi lors de cette dernière édition de Monday Night Raw. Il a exhorté Randy Orton à montrer ses tripes et à se présenter à WrestleMania pour rivaliser avec lui dans un Last Man Standing Match qui est essentiellement contesté sans aucune règle. Ce défi a été accepté.

La seule façon de gagner le match est de neutraliser votre adversaire afin qu’il ne puisse pas se tenir debout avec le compte de dix de l’arbitre.

Edge et Randy Orton sont tous deux des noms vétérans de l’histoire de la WWE qui ont rendu la querelle si intéressante et il est presque confirmé de livrer un match dont on se souviendra pour toujours. Edge a récemment discuté avec Gorilla Position au sujet de ce combat contre Randy Orton et à quel point il est excité d’être de retour dans un concours de simple.

Le Temple de la renommée a expliqué comment le match se déroulera dans une arène vide du Performance Center à Orlando, en Floride. La raison de la non-présentation de la foule est l’épidémie de coronavirus qui a pris le monde d’assaut. Il a mentionné que ce serait une expérience étrange de participer à des spectacles avec n’importe quel public.

Il a élevé Mick Foley contre The Rock en 1999, mais ce n’était pas à WrestleMania. Ils peuvent répéter l’histoire d’une manière plus grande où ils obtiennent une arène entière à lutter,

“Bien sûr, ce n’est pas idéal. Nous comprenons tous, mais nous devons nous débrouiller et nous devons comprendre, nous devons nous adapter. Et c’est ce que tout cela sera. Je sais que je me sens confiant parce que je sais que dans Randy, je ne dis pas cela à la légère, l’une des meilleures ou des meilleures possibilités, et c’est tout subjectif, le meilleur pour faire ça. Vous obtenez mon cerveau et sa capacité naturelle sur cette chose, et je suis excité. ” (citations courtoisie sescoops.com)

Edge semblait rayonner d’excitation car ce serait un environnement complètement différent dans lequel il travaillerait jamais. Il a donc conclu l’interview en disant: «C’est une toile entièrement vierge» qu’ils recevront pour peindre avec des compétences de lutte légendaires.