Pourquoi Goldberg a battu le démon au WWE Super ShowDown 2020

WWE.com

À moins que votre tête ne soit enterrée de la même manière au cours des dernières 24 heures, vous saurez que Goldberg a efficacement écrasé “ The Fiend ” Bray Wyatt au WWE Super ShowDown 2020, remportant le titre universel dans un combat qui a duré un peu plus de deux minutes.

Les seules manœuvres offensives de Wyatt étaient deux tentatives infructueuses de griffe mandibule. C’était un gros gâchis, avec le scandale généralisé de la base de fans totalement compréhensible. Alors pourquoi l’ont-ils fait? Dave Meltzer a une théorie crédible dans l’édition de cette semaine du Wrestling Observer Newsletter.

“Voici la réalité de la situation”, écrit-il. “WrestleMania arrive et pour la personne moyenne, quel match signifie le plus comme l’événement principal: Bray Wyatt contre Roman Reigns ou Goldberg contre Reigns? Aussi triste que cela puisse paraître, Goldberg contre Reigns suscite beaucoup plus d’intérêt, même en 2020. “

Meltzer note ensuite (à juste titre) qu’aller avec les stars du passé sur celles du présent est l’une des principales raisons qui a mis la WCW hors de marché.

L’explication de Dave est presque certainement partagée par la WWE. Le retour de Goldberg à SmackDown a explosé un énorme quart d’heure l’autre semaine, ce qui les a probablement stimulés également.