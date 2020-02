Pourquoi Hulk Hogan était vraiment nerveux à propos des étrangers venant à la WCW

Eric Bischoff a expliqué pourquoi Hulk Hogan était nerveux à l’idée que la WCW signe Kevin Nash et Scott Hall sur son podcast de ’83 semaines ‘. Selon Bisch, Hulk n’était pas sûr de faire venir l’un ou l’autre homme à cause des histoires qu’il avait entendues de copains travaillant toujours au WWF.

Là, Nash et Hall faisaient partie de ‘The Kliq’, et ils couraient partout.

Hogan n’était pas exactement ravi de la perspective de voir de grandes personnalités entrer dans la WCW et diluer son influence. Il était également parfaitement conscient de la façon dont Nash et Hall (avec Shawn Michaels) avaient jeté leur poids dans les coulisses de la WWF.

Les choses se sont finalement arrangées et la vision de Bischoff a aidé Hulk à voir la situation dans son ensemble. Il tournait le talon, formait le nWo aux côtés des deux nouveaux arrivants et secouait tout le biz de la lutte professionnelle en le faisant. Rien de tout cela n’aurait été possible si Hogan s’était contenté de continuer à jouer le babyface des années 80 aux masses (de plus en plus impatientes).

Cette histoire montre à quel point Hulk a gardé son oreille au sol. Bien qu’il soit un mec occupé de la WCW, il voulait garder un œil sur les choses qui se passaient dans son ancien terrain de jeu sous la surveillance de Vince McMahon.