Pourquoi Jim Ross n’a pas été sur AEW Dynamite récemment

AEW

Jim Ross n’a pas été vu (ou entendu) à la télévision AEW depuis plusieurs semaines, la promotion reconfigurant son équipe d’annonce jusqu’à Tony Schiavone et Cody au milieu de la crise mondiale en cours – et il faudra peut-être un certain temps avant que la légende ne revienne .

L’homme lui-même a récemment invité le podcast quotidien de Wrestling Inc., expliquant que son absence actuelle est due à ce qui se passe actuellement dans le monde.

JR a dit ce qui suit (h / t Lords of Pain): –

“Tony Khan et moi avons eu une conversation très longue et réfléchie qu’il a initiée. Je suis un atout pour cette entreprise à son avis, et le mien aussi, et il a dit que je dois vous protéger parce qu’il sait que je ne protégerai pas Donc, la décision a été de rester à la maison pendant quelques jours et je ne vais pas être sur Dynamite cette semaine ou la prochaine jusqu’à ce que nous voyions où cette chose se dirige. Si ça empire, j’ai 68 ans groupe de risques. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas attraper la grippe parce que mon ego dit que je dois être à la télévision. “Oh, je ne peux pas perdre ma place, car alors je ne vais pas obtenir ma poussée !’ Arrête s’il-te-plaît.”

Comme nous nous y attendions, alors, même s’il est bon de l’entendre directement de la bouche du cheval.

C’est la même raison pour laquelle la WWE a gardé l’ancien partenaire de Ross, Jerry Lawler, des enregistrements récents à Orlando, la crise affectant également Excalibur d’AEW, actuellement abandonnée en Californie.