Pourquoi John Cena regrette de travailler avec The Rock

En 2012, les fans de catch du monde entier ont eu droit à une querelle “ Une fois dans une vie ”, alors que la plus grande star de cinéma au monde, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, s’est affrontée avec le plus performant des temps modernes, John Cena . L’année suivante, c’est devenu «deux fois dans la vie».

Il semble cependant que le recul soit une maîtresse cruelle, mais informative, et dans la lumière froide du jour, une demi-décennie plus tard, Cena a admis que le nœud de cette rivalité ne lui convenait plus.

Dans une interview avec Sports Illustrated, Big Match John a déclaré que son principal point de blocage avec The Great One, le fait que les apparitions de Johnson à la WWE ont diminué à mesure que sa carrière d’acteur décollait, était un cas où ses “oeillères” étaient en place.

S’exprimant comme une autre superstar de la WWE actuellement en plein essor à Hollywood, Cena regrette maintenant d’être au «Rock» comme un «sell-out» alors qu’il cherchait à poursuivre son rêve hollywoodien:

“C’était stupide de ma part, c’était vraiment le cas. C’était mon point de vue à l’époque. Lorsque vous êtes impliqué dans le quotidien de la WWE, et c’est quelque chose que je ne lâcherai jamais – je vous le promets. J’adore ça , et je ne pense pas avoir besoin de le dire, encore une fois, ou que quelqu’un remette en question mon allégeance à une marque, pas le sport de la lutte professionnelle, pour ainsi dire, mais une marque. J’adore la WWE. être en mesure de voir la vision de Dwayne sur ce qu’il voulait faire personnellement, et comment son succès personnel pourrait affecter une marque mondiale en pleine croissance, ce qui était tout simplement ignorant de ma part. “

Alors que sa propre carrière cinématographique semble enfin décoller avec un succès croissant, coïncidant avec sa propre baisse de la participation à la WWE, il n’est pas surprenant de voir le champion du monde à 16 ans adoucir sa vision de l’acte de jonglerie de Johnson. Espérons simplement que la prochaine star à prendre ombrage avec ce type de transition de carrière a un peu plus de prévoyance.

Pour Cena, l’association continue de The Rock avec la WWE – bien que sur une base de camée – est un excellent modèle. Pourrait-on voir le modèle qu’il veut adopter lui-même?

«J’aime le fait que j’ai parlé suffisamment de déchets pour qu’il soit finalement revenu, et il n’est pas vraiment parti. Il se présente périodiquement, et les fans l’aiment maintenant, et ils l’ont toujours fait – c’est juste qu’il est un peu plus près. En même temps, je lui ai présenté des excuses en personne, je lui ai présenté des excuses en public. J’avais complètement tort dans l’approche que j’ai adoptée. C’était unilatéral et égoïste, et je suis content de la façon dont cela a fonctionné, mais je m’excuse de ne pas pouvoir voir son côté de la clôture. “

De l’eau sous le pont puis …