Pourquoi Kairi Sane n’a pas été récemment à la télévision de la WWE

WWE

Si vous vous demandez pourquoi Asuka a géré la construction des Kabuki Warriors pour WrestleMania 36 seul, Dave Meltzer a la réponse.

S’exprimant sur un récent épisode de Wrestling Observer Radio, Sane est restée au Japon pendant une longue période après avoir épousé son partenaire en février, les responsables de la WWE ayant l’impression qu’elle ne pourrait pas revenir à temps pour l’accélération de cette année. Enregistrements WrestleMania.

La bonne nouvelle? Elle a pu revenir à temps pour son match prévu, ce qui signifie que les Kabuki Warriors contre Nikki Cross et Alexa Bliss pour les championnats féminins par équipe se sont déroulés comme prévu et seront diffusés ce week-end.

Sane a lutté pour la dernière fois à la WWE dans l’épisode de Raw du 9 mars, où elle et Asuka ont vaincu Liv Morgan et Natalya. Le duo n’a pas mis leurs titres par équipe féminine en jeu depuis qu’il a vaincu Becky Lynch et Charlotte Flair au TLC 2019 en décembre.

Bliss and Cross contre The Kabukis a été confirmé dans l’épisode de Raw de cette semaine. Il n’y a actuellement aucun mot sur le fait qu’il sera diffusé samedi ou dimanche, la WWE n’ayant apparemment pas encore décidé de la programmation de Mania.