Pourquoi Kenny Omega et Nick Jackson ont manqué AEW Dynamite cette semaine

AEW / NJPW

Les membres d’élite Kenny Omega et Nick Jackson ont tous deux brillé par leur absence de AEW Dynamite de cette semaine, aucun des deux hommes ne rejoignant leurs camarades de table pour une bagarre d’après-match avec The Inner Circle après la victoire de Jake Hager sur QT Marshall.

Dave Meltzer avait des notes sur l’épisode le plus récent de Wrestling Observer Radio et le Wrestling Observer Newsletter d’aujourd’hui.

La femme de Nick est sur le point de donner naissance à leur troisième enfant, son match avec son frère Matt et Revolution contre Omega et Hangman Page étant toujours le dernier jusqu’à l’arrivée du bébé. Mercredi soir, les annonceurs d’AEW ont expliqué que Jackson était blessé.

Omega, quant à lui, a eu un petit doigt cassé dans le combat contre la Révolution, suite à des informations selon lesquelles il était “tout cogné” au pay-per-view.

Même sans ces explications du monde réel, garder le duo loin de la télévision a été bénéfique car il a aidé à vendre les dégâts causés dans le match tag. Ce combat était fou. Aussi riches et axés sur l’histoire que cela a été, les artistes ont mis leur corps à travers l’enfer, alors les garder à la maison aide à réparer ces dégâts alors que le combat continue de susciter les éloges de tous les coins de la base de fans AEW.