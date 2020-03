Pourquoi la théorie d’Austin est promue sur la carte WrestleMania 36 de la WWE

WWE

Austin Theory semble prêt pour un appel à l’alignement principal à l’avance à la WWE, avec le nouveau venu NXT qui remplacera Andrade blessé en tant que partenaire d’Angel Garza dans un match à WrestleMania 36 avec Raw Tag Team Champions Street Profits.

On pense qu’un angle expliquant la substitution sera diffusé dans l’épisode de Raw de ce soir. Voir quelle explication kayfabe la WWE proposera sera intéressante, car Theory n’a eu aucune interaction préalable avec Garza, les Street Profits, Andrade ou la gestionnaire Zelina Vega, bien que la revue des rumeurs de Cageside Seats d’aujourd’hui révèle une raison potentielle pour laquelle Austin est poussé dans ce projecteur.

Selon leur article, Paul Heyman est considéré comme extrêmement élevé sur le joueur de 22 ans – d’où la commande à chaud.

Theory n’a travaillé que cinq matchs télévisés NXT depuis sa signature avec la WWE, allant 2-3 contre des adversaires comme Roderick Strong, Tommaso Ciampa et Tyler Breeze. Un coup d’œil lui révèle pourquoi la WWE lui met tant de stock. Un travailleur propre et professionnel avec une grande apparence et une grande expérience en musculation, il adapte le moule de l’entreprise à un tee-shirt et ce ne serait pas une grande surprise de le voir rejoindre Raw ou SmackDown à temps plein après ‘Mania, malgré son inexpérience.