Pourquoi la WWE a annulé Sasha Banks Vs. Bayley à Wrestlemania 36

WrestleMania est accueilli cette année après beaucoup de considération dans une situation où tous les autres événements sportifs ont été annulés. La WWE avait besoin de modifier ses plans pour le spectacle de spectacles, de manière importante cette année alors que la pandémie de coronavirus continue. Un match de SmackDown avec Sasha Banks et Bayley a été presque réservé avec peu d’accumulation. Mais ensuite, l’équipe créative a décidé d’aller dans une direction différente.

Résultats bruts de la WWE (23/03/20): Brock Lesnar; Randy Orton apparaît

Comme on l’a vu dans cette dernière édition de Friday Night SmackDown, Paige est apparue en direct par satellite pour annoncer un défi d’élimination en six packs pour le championnat féminin Bayley de WWE SmackDown à WrestleMania. Les challengers de ce match seront Sasha Banks, Dana Brooke, Tamina Snuka, Naomi et Lacey Evans. Ce match étant confirmé, l’Univers de la WWE a été privé d’un concours classique entre deux des meilleures athlètes de la division féminine.

La WWE confirme le Wrestlemania 36 Title Match & More; Carte mise à jour révélée

Pendant Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer a révélé que la WWE avait annulé le match entre Sasha Banks et Bayley à WrestleMania 36. Vince McMahon voulait que ce match se produise mais l’équipe créative a pu le repousser pour plus tard. Ainsi, le défi des six packs a vu le jour et maintenant ce match pourrait fonctionner comme le début de la querelle.

La source a noté que la blessure de Sasha Banks est la principale raison pour laquelle ce match a été annulé en premier lieu. Les officiels n’ont pas eu beaucoup de temps pour monter la querelle mais un futur affrontement est réservé entre ces deux-là. Voici plus de la source, (avec la permission de ringsidenews.com)

«La société voulait faire Sasha vs Bayley à WrestleMania et à leur crédit, étant donné qu’il n’y avait pas de temps pour le construire littéralement, cela est arrivé il y a une semaine ou deux. Ils ont juste pensé «allons-nous faire un match avec 4 semaines et pas de build? Est-ce que c’est fou? “Alors ils ont un peu poussé là où nous aurons le 6-way et ce sera le début, puis nous obtenons le match en simple quand ce n’est pas si précipité. C’est donc un peu là où c’est. “

Vince McMahon est le décideur de l’entreprise, mais d’autres peuvent parfois changer d’avis compte tenu des circonstances. Il semblait donc que ce soit l’un de ces moments les plus rares où il réprima son désir.

Pendant ce temps, la plantation de graines pour un futur concours Sasha Banks vs Bayley a déjà commencé. Ils viennent de commencer à montrer des fissures dans leur lien après l’annonce du défi d’élimination des six packs. Les questions se multiplient sur leur lien, car ils ont récemment déclaré que les deux étaient «plus étroits que jamais». Sans aucun doute, cette histoire se dirige vers une direction où une collision semble évidente.