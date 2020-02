Pourquoi la WWE a créé des titres pour leur équipe française

WWE

Les équipes internationales d’annonce de la WWE passent par beaucoup de choses.

S’ils ne se précipitent pas vers la sécurité alors que les lutteurs se bagarrent vers eux et écrasent sûrement leur table, alors ils se battent contre des blagues boiteuses sans fin des annonceurs anglophones comme: “ Je suis d’accord à 100% avec ce qu’ils ont dit, Cole ”.

Mercredi, la page Twitter officielle française de la WWE a fièrement montré la manière unique de la promotion de remercier certaines personnes qui ont fait un sérieux changement au fil des ans.

Les commentateurs francophones Christophe Agius et Philippe Chéreau ont reçu des ceintures de championnat WWE sur mesure en récompense de leurs 20 ans de service à la société. De tels cadeaux sont habituels pour les grandes franchises sportives lorsqu’ils obtiennent des honneurs majeurs, mais ils ne sont pas monnaie courante pour les annonceurs ou d’autres membres du personnel.

C’est un beau geste envers les deux hommes.

Les ceintures personnalisées comportent des plaques latérales sur mesure qui montrent le nom de chaque homme, un microphone doré (soutenu par le drapeau tricolore français bleu, blanc et rouge) et le texte, “2000-2020”. Ce sont également des répliques à grande échelle du titre de la WWE que Brock Lesnar transporte, et ils devraient occuper une place de choix dans les ménages Agius et Chéreau.

Quelque part, Michael Cole se demande actuellement où est sa ceinture. Probablement.