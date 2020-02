Pourquoi la WWE a protégé Murphy à Raw cette semaine

WWE.com

Murphy a récemment atteint de nouveaux sommets à la télévision de la WWE, l’ancien 205 Live homme retrouvant une nouvelle vie en tant que membre de l’écurie de talon de Seth Rollins, après avoir capturé les championnats par équipe de Raw Tag aux côtés de “ The Monday Night Messiah ” le 20 janvier.

La WWE accorde à l’Australien un degré de protection dont il n’a pas bénéficié depuis qu’il était le roi de la division Cruiserweight. La raison en est simple: la WWE voit le gars comme un “gros projet” en ce moment, selon Dave Meltzer sur le dernier épisode de Wrestling Observer Radio.

Meltzer a noté que c’était la raison pour laquelle Murphy n’avait pas subi de défaite nette face à Angelo Dawkins lors du Raw de cette semaine, l’arbitre appelant une disqualification lorsque Rollins est entré en jeu et a piétiné le babyface.

Ce nouveau rapport est conforme aux histoires récentes suggérant que Paul Heyman est très, très haut sur l’ancien champion de l’équipe NXT Tag et veut faire de lui l’un des visages de Raw. Un tel rôle reste loin, mais les progrès de Murphy sur la carte ne peuvent être niés. Il est un merveilleux talent dans le ring et une personnalité sous-estimée pour démarrer et c’est génial de le voir briller.