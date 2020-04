Pourquoi la WWE héberge Wrestlemania 36 au milieu d’une épidémie de coronavirus

De nombreuses spéculations étaient en cours concernant la WWE, peut-être une nouvelle programmation de WrestleMania 36 pour plus tard dans l’année. En raison de la pandémie de coronavirus, tous les autres magasins de sport et de divertissement ont cessé de produire de nouveaux contenus, à l’exception de la plus grande promotion de lutte professionnelle du monde.

Mais la WWE a plutôt annoncé que WrestleMania était «trop grand pour une nuit!» et a décidé de le diffuser sur deux nuits distinctes.

La diffusion sera diffusée les samedi 4 et dimanche 5 avril sur le réseau WWE et à la carte. La semaine dernière, la WWE a déjà enregistré la série depuis des lieux fermés sans aucun public, ce qui a donné lieu à la toute première WrestleMania qui ne sera pas vue en direct.

Maintenant, c’est quelque chose que les fans n’aimeront pas beaucoup. Les responsables de la WWE n’étaient pas non plus disposés à accueillir WrestleMania de manière à ce que les fans ne puissent pas s’impliquer.

Mais ce n’est nul autre que The Boss qui a pris le dernier appel. PWInsider.com a rapporté que parmi les nombreuses personnes à qui ils ont parlé, des lutteurs aux travailleurs en coulisses, la seule personne qui pensait que l’entreprise devrait aller de l’avant avec WrestleMania 36 à la date déjà prévue, était Vince.

Le président et chef de la direction de la WWE serait la seule personne à vouloir que WrestleMania se produise début avril.La décision a donc été prise d’enregistrer les choses plus tôt, car un mandat d’arrêt a été publié dans l’État de Floride en temps voulu.

Voici plus sur l’enregistrement de WrestleMania qui a été réalisé au Performance Center,

«Vince aurait supervisé tous les enregistrements récents de la WWE TV du Performance Center, et la majorité des enregistrements de WrestleMania 36, ​​sinon tous. Il y avait eu des spéculations sur Vince qui aurait pu ranger les enregistrements en raison de son âge le mettant en danger avec le coronavirus, mais cela ne s’est pas produit. ” (avec la permission de wrestlingINC.com)

Pour s’assurer que ces tournages soient soumis à des directives appropriées, la société devait s’assurer que le personnel et les superstars devaient être médicalement autorisés lors de l’éclatement de la pandémie de coronavirus.

Une déclaration a été communiquée à Sports Illustrated qui a révélé que tous les membres du personnel devaient participer à des examens médicaux avant d’entrer dans le Performance Center. De plus, des protocoles basés sur les directives établies par l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention ont été maintenus pour minimiser les mesures de risque.