Pourquoi la WWE met fin aux émissions maison

Lors de la récente conférence téléphonique de la WWE sur les résultats du premier trimestre de 2020, Vince McMahon a encore une fois laissé entendre que la société pourrait mettre la pression sur les émissions maison / événements en direct.

Les spectacles de la WWE étaient une énorme source de revenus pour l’entreprise et les foules plus chaudes s’abstiendraient généralement de huer les goûts de Roman Reigns et John Cena. Cependant, lors d’une conférence téléphonique en 2019, McMahon a mentionné que les émissions de maison seraient repensées à l’avenir et que la société a lentement commencé à réduire le nombre d’événements en direct sur leur calendrier.

Dave Meltzer du Wrestling Observer a même suggéré que les émissions pourraient en fait perdre de l’argent à la société à ce stade.

De toute évidence, la WWE a cessé toutes les émissions télévisées pendant la situation mondiale actuelle, mais pour les raisons ci-dessus, la société pourrait ne même pas choisir de revoir les événements en direct une fois qu’elle est en mesure de le faire.

S’exprimant lors de l’appel récent des investisseurs susmentionné, McMahon a pratiquement confirmé cela en déclarant: “Je ne pense pas que nous serons dans le secteur des événements en direct comme nous l’étions auparavant.”

Est-ce la fin des événements en direct tels que nous les connaissons? Probablement.

