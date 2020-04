Pourquoi la WWE ne sera plus jamais la même

WWE.com

La WWE, telle que nous la connaissons, ne sera plus jamais la même.

Oui, cette platitude a été tracée à plusieurs reprises auparavant, pour une variété d’événements allant du trivial au tragique. Dans seulement quelques-uns de ces scénarios – la mort de Chris Benoit étant l’exemple le plus flagrant – la déclaration a été exacte.

Aujourd’hui est l’un de ces scénarios.

Hier soir, la WWE a annoncé qu’en raison de l’impact financier de la crise mondiale actuelle, une multitude de talents et de producteurs devaient être abandonnés avec effet immédiat. D’autres membres du personnel ont été mis en congé pendant que la perturbation des événements se poursuit.

Les P45 ont été envoyés plusieurs heures après une conférence téléphonique de la WWE au cours de laquelle les employés ont été avertis des importantes coupures opérationnelles.

Cette même semaine, la société a également révélé qu’elle avait 500 millions de dollars en réserve. Les compressions visent à les sauver dans la région de 4 millions de dollars par mois – la majeure partie de cette somme a consisté à retarder la migration vers un nouveau siège social de Stamford.

Pendant ce temps, le reste de l’industrie de la lutte est effectivement fermé, ce qui signifie que les talents ont peu d’options viables. La manière et le moment des slashs de la WWE n’auraient pas pu être moins sensibles.

La pure insensibilité de la décision sauvage de la WWE est sidérante. Ce n’est que ce mois-ci que les talents ont été invités à risquer leur propre sécurité et celle de leur famille pour s’envoler en Floride pour enregistrer des enregistrements. No Way José – l’un des hommes libérés – a été photographié arrivant dans l’état, rempli de masque facial, pour être écrasé par Bobby Lashley. Sa récompense pour son professionnalisme? Un travailleur essentiel jugé inessentiel.

La WWE a montré d’emblée – et à peine pour la première fois – que la loyauté n’a pas de sens. Les lutteurs donnent littéralement leur corps pour l’organisation, mais pour ne rien récupérer la deuxième fois devient difficile. Roman Reigns s’est battu contre la leucémie et est revenu dès que possible. Qu’est-ce que la WWE a fait pour le protéger lorsque sa santé était sérieusement menacée? Rien. Il a courageusement pris la décision de s’éloigner, de se protéger et de protéger sa famille.

Les événements de cette semaine pourraient en avoir beaucoup d’autres dans les vestiaires envisageant de faire exactement cela. Il est évident que le «rêve» est un cauchemar de travail. L’exposition de plus en plus non pertinente et la rémunération financière certes belle valent-elles vraiment la turpitude morale?

Bray Wyatt, l’une des attractions vedettes de WrestleMania, a vu son père Mike Rotunda et son copain Erick Rowan se briser soudain hier. Peu après l’annonce de la nouvelle, il a tweeté un seul mot: “malade”. C’était un sentiment des médias sociaux repris par beaucoup de ses collègues, certains directs, certains implicites. Charlotte Flair a posté une photo d’elle aux côtés de l’entraîneur libéré Dave Finlay, avec un emoji au cœur brisé. Bayley a partagé un long post exprimant sa tristesse. Dolph Ziggler a invité les fans à soutenir ceux qui sont lâchés par des canaux de marchandise indépendants.

Il est clair que les actions de la WWE ont affecté leurs talents restants, même s’ils hésitent naturellement à critiquer directement leurs payeurs de peur qu’ils ne subissent une réprimande similaire. Combien d’entre eux chercheront le numéro de Tony Kahn ce matin, ou envisageront autrement leurs options pour quand les options sont à nouveau une chose?

Et qu’est-ce que la WWE a dit à ses fans? Le cœur sombre de la société, tout comme il l’a été grâce au partenariat méprisable en Arabie saoudite, a de nouveau été exposé. La WWE n’a aucune ambition au-delà de la cupidité, quelles que soient leurs concessions apprivoisées au concept de «famille» ou de «philanthropie». Ils détiennent leur talent avec mépris, et leur public doublement. Le mantra fait écho à Bob Geldof: donnez-nous votre argent f * cking. Sauf que c’est un milliardaire qui le demande, celui qui ne comprend que le concept de «plus c’est plus».

Déjà, les médias sociaux regorgent de personnes qui jurent d’annuler leurs abonnements au réseau WWE et de suspendre tout soutien financier pour l’entreprise. De toute évidence, avec les économies qu’ils réalisent et les quantités d’or de Scrooge McDuck dans le coffre-fort, ils n’ont pas besoin de vos 9,99 $ par mois. 4 millions de dollars représentent 400 000 abonnés. Est-ce que la plupart des millions de personnes qui sont restées là-bas adopteront cette position morale? L’éthique dépasse-t-elle la capacité de regarder In Your House 5 sur demande? Les premiers grondements le suggèrent.

En fin de compte, il faudra un certain temps pour que la poussière se dépose sur cette situation. Pour une raison quelconque, la WWE semble pratiquement immunisée contre son propre mal, trébuchant injustement d’un succès à l’autre, indépendamment de ce que le karma a sûrement en réserve. La situation mondiale signifie que l’industrie est effectivement en stase; aucun talent cherchant à partir n’est en mesure de le faire, et quiconque a soif de nouveau catch n’a pas d’alternative. Mais il ne fait aucun doute que les événements de cette semaine auront et ont déjà eu un impact sismique sur le moral, la fidélité à la marque et la réputation de l’entreprise. Les répercussions de Montréal ont vu un certain nombre de talents s’ouvrir à la porte avec dégoût. C’était des affaires. C’est la réalité. On ne peut qu’imaginer que le sentiment intérieur de ressentiment amer est amplifié.

Les notes qui coulent ce week-end seront révélatrices. Ils seront la première indication si la WWE, un pot-de-vin super PAC de 18,5 millions de dollars et tout le reste, est toujours considérée comme une “ entreprise essentielle ” par quiconque en dehors des copains de Trump. Apparemment, les mouvements de Vince McMahon sont conçus pour protéger ses offres télévisées exagérées et imméritées. Si l’univers a un sens de la justice – et si l’Univers a un sens de la justice – son peu de mépris pour l’humanité dans la poursuite de ces accords se retournera de façon spectaculaire.