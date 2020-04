Pourquoi le match WrestleMania de Randy Orton et de Randy Orton n’a-t-il pas fonctionné?

Nous sommes à deux nuits de WrestleMania 36. Sans l’ombre d’un doute, le match le plus conflictuel de ces deux jours a été le Last Man Standing Match entre un Edge de retour et Randy Orton.

Si vous lisez les commentaires de la plupart des gens, vous trouverez des gens qui pensaient que c’était une grande bagarre et d’autres qui pensaient que c’était un long marécage ennuyeux et sinueux. Vous ne trouverez probablement pas d’intermédiaire de ces deux côtés.

J’ai depuis revu le match, et au début, je pensais que c’était très long, mais un bon combat. Après l’avoir revu, je l’ai un peu aigri. Cela me fait mal à dire parce que Edge et Orton sont les deux superstars qui m’ont amené à la lutte pour commencer. Donc ça me fait mal de comprendre pourquoi ce match a raté le cap, mais c’est parti quand même.

Temps

Abordons l’éléphant de 37 minutes dans la pièce. Si vous demandez à la plupart des personnes qui détestaient le match, elles attireront d’abord votre attention sur la durée de ce match. Mes amis, ce fut le match le plus long de l’histoire de WrestleMania si l’on ne compte pas le match Iron Man de Bret Hart et Shawn Michaels.

Est-ce qu’un match mettant en vedette l’offensive méthodique de Randy Orton et un joueur de 46 ans âgé de 46 ans semble être un match qui doit durer près de 40 minutes? Bien sûr que non. Indépendamment de l’apparence de Edge (et pour quelqu’un près de 50 ans, il a l’air fantastique), ce n’était pas un match qui devait durer aussi longtemps.

Les matchs qui durent longtemps pour être longs ne vont souvent nulle part rapidement. Une partie de moi est en fait reconnaissante que cela n’ait pas été fait devant un public en direct car ils l’ont peut-être détruit ou se sont endormis pour le premier match en simple d’Edge en 9 ans.

C’est presque comme si ce match avait duré longtemps pour nous montrer qu’Edge pouvait partir et qu’il était en pleine santé. S’il ne fait aucun doute que ce match l’a prouvé, je pense que le Royal Rumble l’a déjà montré. Sinon, il ne prendrait pas les bosses qu’il a faites.

C’était la première fois que Triple H ne participait pas à WrestleMania depuis 2007, mais on pouvait certainement dire que sa présence était là dans ce match, parce que le garçon l’a fait traîner. Le moment de ce match coïncide avec mon prochain point.

Stipulation

Abordons maintenant la dernière spéculation de l’homme. Mes amis, je vais être franc. Je déteste les matchs de Last Man Standing. Au moins, je déteste la version moderne de la WWE. La raison pour laquelle les matchs modernes de Last Man Standing sont nuls, c’est parce qu’ils durent trop longtemps et interrompent trop souvent l’action.

Une caractéristique de la version moderne de ce match est que l’arbitre compte au sommet de ses poumons après CHAQUE mouvement de transition, et ils arrivent souvent à moins de 2 minutes les uns des autres. Nous n’avons pas besoin du comptage des références après chaque goutte de coude, suplex et fouet irlandais.

Dans le passé, l’arbitre ne comptait qu’après des mouvements à fort impact pour faire avancer les choses. Une autre raison pour laquelle LMS est nul, c’est parce que c’est une leçon de remplissage du temps. Le match a duré 37 minutes, mais il n’y avait en réalité que 20 minutes ou plus d’action car le reste du temps était consacré à la mise en place de spots ou au comptage des arbitres.

Donc, pour résumer, vous avez un match de 37 minutes avec seulement environ 20 minutes d’action qui semblait durer une heure. C’est l’énigme à laquelle ce match a été confronté. Un match comme celui-ci pourrait fonctionner avec Tomasso Ciampa et Johnny Gargano car ils sont plus jeunes, plus agiles et ont donc la capacité de faire des spots plus créatifs.

Il n’y a rien de créatif à se promener dans tout le Performance Center, juste à pousser les gens dans l’équipement et à faire les bagarres les plus élémentaires.

Randy Orton

Je m’en voudrais également de ne pas mentionner Randy Orton. Cela me fait mal de le dire, car encore une fois, Orton est l’un de mes favoris de tous les temps. TOUTEFOIS, il faut dire qu’il y a trop souvent une tendance inquiétante avec Orton.

Randy est ce que je décris comme un type d’interprète «voyage plus que destination». Qu’est-ce que je veux dire par là? En ce qui concerne Randy, le match qui est censé payer une querelle n’est jamais aussi divertissant que la construction de la querelle elle-même. En d’autres termes, la destination n’est jamais aussi amusante que la route que nous avons empruntée pour y arriver.

Nous l’avons vu fréquemment avec Orton. Vous vous souvenez quand il a donné un coup de pied à Vince McMahon dans la tête et a discuté avec Stéphanie après lui avoir donné un RKO juste pour jouer avec la psyché de Triple H et obtenir un avantage mental? C’était un psychopathe phénoménal. Alors, que s’est-il passé à WrestleMania 25? Ce fut l’un des principaux événements les plus ennuyeux de l’histoire de WrestleMania.

Cela a été aggravé par le fait que le match a été choisi comme événement principal sur Undertaker et Shawn Michaels, que beaucoup considèrent comme le plus grand match de WrestleMania de tous les temps.

Vous vous souvenez quand Orton a mis le feu à la maison de Bray Wyatt et sa signature s’est-elle posée devant elle après l’avoir allumé? Qu’avons-nous obtenu à WrestleMania 33? Un match ennuyeux et léthargique avec des visuels inquiétants sur le tapis qui n’ont rien donné.

Ou même la querelle de l’année dernière avec Kofi Kingston. C’était une querelle avec 10 ans d’histoire et était censée légitimer pleinement Kofi en tant que champion de la WWE et cela ne s’est jamais produit.

Avancez si vite cette année. Orton met sur certains des plus grands travaux de caractère de sa carrière dans cette querelle. De la manière choquante dont il a agressé Edge, à son raisonnement illusoire et à RKOing Beth. C’était fantastique à voir, et son jeu a emporté la querelle quand Edge vendait la blessure.

Mais lorsque les lumières sont allumées, nous obtenons un match qui a eu beaucoup de demander quand cela se terminerait par opposition à comment cela se terminerait. Pour quelqu’un du talent et de l’histoire familiale d’Orton, ce n’est pas comme ça qu’on veut qu’on se souvienne de vous.

Ne faites pas d’erreur à ce sujet. Orton est un premier Temple de la renommée du scrutin à la seule force de ses réalisations. Cependant, malgré les distinctions, Randy Orton ne sera jamais mentionné dans le même souffle que des gars comme Rock, Austin, HBK, Taker ou Flair car Orton ne se présente pas trop souvent à l’occasion.

Ce match ne fonctionne pas n’est pas entièrement sur lui. Mais étant donné que ce n’est pas la première fois que cela se produit avec Randy, il est difficile de ne pas pointer du doigt.

Pour résumer, je ne pense pas que le temps sera bon pour ce match. Personnellement, je l’ai noté *** 1/4, mais maintenant je pense que j’aurais pu être généreux parce que j’aime tellement ces deux superstars. Ce que ces deux-là recherchaient était génial en théorie. En pratique, il a raté la marque. Je n’ai même pas abordé le visuel d’Orton accrochant Edge.

Ma conclusion finale est que le match est encore assez bon, mais pas ce qu’il aurait dû être. Qu’en pensez-vous?