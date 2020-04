Pourquoi Matt Hardy ne reviendra pas bientôt pour AEW

Instagram

Matt Hardy est l’une des superstars actuellement mises en quarantaine par AEW, grâce au composé de l’ancienne star de la WWE en Caroline du Nord, qui est sous le blocus de l’État depuis la dernière semaine de mars.

Bien sûr, il n’a pas entièrement quitté la programmation AEW, car il a fait apparaître Dynamite pour défier Chris Jericho à un match de suppression d’élite sur le Hardy Compound. Toute idée que cela soit très prochainement est mise en doute sur deux fronts: premièrement, le match n’a même pas encore été confirmé par AEW et deuxièmement, l’État ne permettra tout simplement pas que cela se produise pendant un verrouillage.

Et si vous espériez que quelqu’un chez AEW pourrait adoucir l’accord pour que les responsables de la Caroline du Nord y parviennent, vous ne comptez probablement pas sur le mot de Reby Hardy en la matière.

Elle a été emmenée sur les réseaux sociaux ce week-end pour critiquer les entreprises qui enregistrent toujours activement la lutte, affirmant que les fans de la WWE ont plus qu’assez de contenu existant dont ils peuvent profiter sans que le produit ne soit actif en ce moment …

Et surtout, en ce qui concerne Matt Hardy, Reby dit qu’il n’y a aucun moyen qu’elle laisse son mari reprendre une participation active jusqu’à la fin du verrouillage de la Caroline du Nord, car la sécurité de sa famille doit venir en premier.

Alors, quand est-ce possible?

Eh bien, la Caroline du Nord n’a signalé ses premiers décès que le 25 mars sur 500 cas signalés (ou du moins des tests positifs) et depuis lors, il y a eu un bond à 80 victimes et plus de 4000 cas. Cette tendance à la hausse devrait signifier que le verrouillage se poursuit pendant un certain temps, si les autres modèles actuels se suivent.

Alors peut-être ne comptez pas sur Matt Hardy pour apparaître correctement pendant un certain temps.