Pourquoi Mick Foley a envoyé un triple H au sujet du départ de Drew McIntyre pour la WWE

Mick Foley a pris son téléphone et a envoyé un texto à Triple H minutes après avoir vu la première apparition de Drew McIntyre après la WWE sur la scène indy.

La légende a déclaré à “ Busted Open Radio ” que Drew lui avait envoyé un DM avec des images du retour de l’Ecossais sur l’ancien terrain de jeu ICW en 2014 et avait demandé les pensées de Mick. McIntyre s’est même excusé pour le langage grossier, notant que l’émission était de 18 ans et plus.

Foley était tellement impressionné qu’il a décidé de lancer un petit texte à Trips qui disait: “ Hunter, je sais qu’il vient de partir d’ici, mais vous devez garder un œil sur Drew McIntyre. Il est presque comme un être humain entièrement différent ».

C’est une approbation époustouflante de quelqu’un de si respecté.

McIntyre, utilisant son vrai nom de famille Galloway, a remporté la ceinture supérieure d’ICW et l’a défendue à travers le monde. Cela a transformé le championnat en un titre mondial des poids lourds. Drew a également continué à l’assaut dans EVOLVE, Impact, WCPW / Defiant et ailleurs avant de finalement revenir à la WWE (via NXT) en 2017.

Le Mickster aimait la passion et l’énergie que McIntyre avait chez ICW. Il pouvait voir que le futur vainqueur du Royal Rumble avait bien plus à donner.