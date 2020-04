Pourquoi Ospreay a choisi NJPW pour la WWE en 2016

NJPW

Will Ospreay est devenu l’un des lutteurs professionnels les plus loués de la planète Terre au cours des dernières années, travaillant sans relâche pour éliminer ses faiblesses dans une course au Nouveau Japon caractérisée par d’énormes matchs explosifs et des seaux de critiques acclamés. Il a atteint ce point en choisissant de rejoindre un environnement parfait avec une expérience de promotion de talents tels que le sien, et en a parlé dans une récente interview avec le formidable Chris Van Vliet.

En choisissant NJPW plutôt que WWE et TNA en 2016, Ospreay a déclaré que même s’il connaissait les promotions américaines, il ne connaissait pas NJPW. Pourtant, il «savait d’où venait Finn Balor», alors dans son esprit, son «meilleur pari était d’aller là-bas, d’apprendre les astuces du métier et de voir ce qui se passait».

Un an plus tard, Ospreay était convaincu que le Nouveau Japon était l’endroit idéal pour lui.

Ospreay a également déclaré qu’il avait refusé une place dans le tournoi Cruiserweight Classic de la WWE cette année-là, bien que la WWE soit toujours disposée à le laisser participer à ce tournoi même s’il ne signait pas avec l’entreprise à temps plein. Will a dit à William Regal que “je ne veux pas vraiment faire quelque chose à moins que je ne sois engagé à 100%, et je ne le suis pas, alors je préfère aller au NJPW.”

En ce qui concerne la signature avec la WWE à l’avenir, Ospreay a déclaré “avec ce que leur produit actuel est, je ne suis tout simplement pas intéressé du tout. Jusqu’à ce que les choses commencent à changer, je ne pense pas que je serai intéressé par la WWE du tout . “

L’interview complète peut être consultée ci-dessous: –