Pourquoi Paige a raté la WWE SmackDown hier soir

Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet a rapporté que Paige avait raté l’épisode unique de Performance Center de la WWE de SmackDown en raison de “problèmes de voyage liés au coronavirus que la société a pris en compte”.

Le Britannique devait apparaître sur l’émission et peut-être mettre en place une sorte de scénario de WrestleMania 36 avec Bayley, la championne féminine en titre de SmackDown. Au lieu de cela, Bayley et sa partenaire Sasha Banks ont dissuadé Paige pour non-présentation et ont ensuite travaillé un match par équipe avec Alexa Bliss et Nikki Cross pour ouvrir la série.

Paige, sachant qu’elle était visible par son absence d’un programme pour lequel elle avait été fortement méditée, s’est excusée auprès des fans sur Twitter, mais a déclaré que les choses étaient hors de son contrôle. Ensuite, elle n’a pas pu résister à avoir un peu de pop kayfabe à son rival de l’histoire en disant: “… mais au moins @itsBayleyWWE vous divertit”.

Cela était accompagné d’un .GIF de quelqu’un crachant du café en riant.

Il est encore temps pour la WWE de tirer le meilleur parti de la situation et de relancer l’angle de Bayley avec Paige lors de l’épisode de la semaine prochaine. Si Raw et SmackDown sont limités au PC pour le mois prochain devant des sièges vides, alors ils voudront toute la puissance star qu’ils peuvent obtenir.