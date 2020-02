Pourquoi Paul Heyman mérite le blâme pour le “ faux ” rasoir Ramon de la WWE

Les fans de catch en 1996 ont regardé avec une haleine appétissante Jim Ross promettant de ramener Razor Ramon et Diesel à la WWF. Il l’a fait, mais ce sont de fausses versions jouées par Rick Bognar et Glenn Jacobs, pas Scott Hall et Kevin Nash.

Ils étaient à la WCW et faisaient de l’argent.

Sur ‘Something To Wrestle With’, Bruce Prichard a révélé qui avait lancé l’idée de ‘Fake’ Razor dans l’esprit de Vince McMahon. Étonnamment, ce n’était autre que le patron de l’ECW, Paul Heyman. Oui, cet écrivain est tout aussi déçu que vous l’êtes probablement.

Tut tut, Paul E.

Selon Prichard, Heyman lui a téléphoné et a dit qu’il devait entendre l’impression parfaite de Ramon que Bognar pouvait faire. Cela attira l’attention de Vince, et l’idée de reconditionner quelqu’un sous le gadget Razor devint une véritable perspective.

Paul a affirmé que Bognar pouvait faire un meilleur Ramon que Scott Hall, ce qui se révélerait évidemment totalement faux. Le personnage de Razor 2.0 (0.5?) A été ravagé, était mort à son arrivée et le WWF a rapidement réagi en réalisant que les fans n’achetaient pas de Halloween.

Dieu merci, Rick n’a pas fait une solide imitation de Hulk Hogan ou Randy Savage dans les vestiaires ECW.