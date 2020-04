Pourquoi Pete Dunne n’a pas été sur NXT TV récemment

WWE

Où dans le monde se trouve Pete Dunne, champion par équipe NXT Tag?

Son Royaume-Uni natal, malheureusement.

Le bulletin de Wrestling Observer de cette semaine inclut la confirmation de l’hypothèse que l’absence continue de «The Bruiserweight» de la télévision NXT était liée à la crise sanitaire mondiale en cours. Les vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis étant interdits, Dunne a été empêchée de concourir pour la marque en noir et or de la WWE.

Matt Riddle, partenaire de Pete’s Broserweights, a été contraint de faire cavalier seul en son absence. Ces dernières semaines l’ont vu tourmenté par les nouveaux arrivants Rinku et Saurav, qui ont détruit l’ancien combattant de l’UFC lors de l’émission de la semaine dernière et sont maintenant en train de se préparer pour une chance de remporter l’or. Cela devra attendre, cependant. Lord sait combien de temps les restrictions de voyage resteront en place.

Les voyages mondiaux sont en grande partie sur la glace grâce à l’actualité, avec Dunne l’un des nombreux lutteurs professionnels touchés. On pense que le PAC d’AEW est dans un bateau similaire, tandis que les Pentagon Jr., Rey Fenix ​​et Excalibur ont tous été abandonnés eux-mêmes.

Ce sera formidable de voir Dunne revenir à la télévision WWE. Pour l’instant, cependant, les questions extérieures ont préséance. L’homme ne va pas exactement nager dans l’Atlantique pour dépasser cet ordre …