Pourquoi Sasha Banks Vs. Bayley ne se passe pas à WrestleMania 36

Bayley affrontera Sasha Banks à WrestleMania 36, ​​mais pas de la manière que beaucoup auraient espérée ou attendue.

SmackDown de cette semaine a vu l’ancien directeur général Paige annoncer que Bayley défendrait son titre féminin contre Banks, Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina et Naomi dans un match d’élimination en six packs. Nous pourrions obtenir une séquence en tête-à-tête entre “ Le boss ” et “ Le modèle de rôle ” dans le cadre de cela, bien que ce ne soit pas le match en solo complet que beaucoup espéraient depuis que le duo est diplômé de NXT.

La raison pour laquelle la WWE ne fait pas cet affrontement à ‘Mania est simple: ils n’avaient pas l’impression d’avoir eu assez de temps pour construire une querelle mémorable entre le duo.

Dave Meltzer en a parlé dans un récent épisode de Wrestling Observer Radio, déclarant que Banks vs Bayley était en fait prévu à un moment donné, mais la WWE a finalement décidé de ne pas le faire pour la raison ci-dessus.

Les deux alliés ont été stupéfaits par la perspective de partager une bague après que Paige a annoncé la nouvelle vendredi. La WWE pourrait-elle utiliser “ La vitrine des immortels ” pour construire cette querelle de célibataires tant attendue? Peut-être, même si à peine un mois s’écoule sans qu’un rapport similaire ne soit publié, voyons ce qui se passe.