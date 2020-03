Pourquoi Shayna Baszler a détruit TOUT LE MONDE à la WWE Elimination Chamber 2020

WWE.com

Shayna Baszler a couru sur le terrain à la WWE Elimination Chamber 2020, soumettant chaque adversaire du tournoi principal (Natalya, Sarah Logan, Liv Morgan, Ruby Riott et Asuka) en route pour réclamer la victoire et poinçonner son billet pour un titre de WrestleMania 36 contre Raw Championne féminine Becky Lynch.

La victoire de Baszler a toujours été le résultat le plus probable – et c’est exactement pourquoi la WWE a fait en sorte que “ The Queen of Spades ” fasse une virée dominante 5-0 à l’intérieur de la Chambre.

C’est selon un nouveau rapport de Paul Davis de WrestlingNews.co, qui écrit que tout le monde savait que Baszler allait prendre le W et finir par faire face à Lynch, alors la WWE a décidé que la meilleure option était de la présenter comme un talon de monstre complet. C’était toute l’idée de Paul Heyman, car le lead créatif de Raw est “très haut sur Baszler”.

Davis ajoute que Heyman voulait en fait faire la même chose avec CM Punk dans la chambre d’élimination à l’époque, bien que Vince McMahon ait rejeté l’idée.

Lynch et Baszler ne sont pas venus à coups sur Raw hier soir. Au lieu de cela, leur querelle n’a été développée que par la promo sur le ring d’ouverture de Becky, dans laquelle elle a abordé le discours de combat de Baszler après la chambre.