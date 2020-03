Pourquoi The Undertaker n’est pas apparu sur RAW, Natalya partage du courrier de fans inspirant, plus

L’Undertaker était dans les coulisses de RAW, mais n’apparaissait évidemment pas. La décision a été prise de le garder hors de la série et de le faire apparaître la semaine prochaine à la place pour accepter le défi d’AJ Styles pour WrestleMania 36. C’est essentiellement un moyen de “jouer” le scénario avec plusieurs semaines avant l’événement WrestleMania 36.

Natalya a tweeté ce qui suit, réagissant à un courrier de fans inspirant qu’elle a reçu d’une adolescente:

Aujourd’hui, @BretHart m’a envoyé un texto et m’a dit: «J’ai dit à un de vos jeunes fans que j’ai rencontré que je vous transmettrais son courrier de fans.» Sarah, si incroyablement flatteuse, demanderait à Bret de s’assurer que je l’ai, et encore plus touchant que Bret en ait fait une priorité pour moi. Merci, Sarah🙏 pic.twitter.com/itj4Etu4ks

– NattieByNature (@NatbyNature) 9 mars 2020