Pourquoi Triple H est heureux, il ne lutte pas à WrestleMania 36

WWE

Triple H a déclaré à ESPN SportsCenter qu’il était vraiment heureux de ne pas avoir disputé un match pendant le week-end de WrestleMania 36 à la WWE.

«Mania 36 marquera le premier« Show Of Shows »en 13 ans que« The Game »n’a pas fonctionné; au cours de cette période, il a eu des matchs mémorables contre The Undertaker, Daniel Bryan, Sting, Batista, John Cena et plus encore. Cette série d’épisodes, et le groove à temps partiel Trips s’est installé, a dû prendre fin à un moment donné.

2020 est l’année, mais l’actuel vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux n’est pas préoccupé par l’absence d’un match en vedette. En fait, il pense qu’il aurait été “impossible” de jongler avec la préparation d’une place majeure sur la carte avec ses fonctions de bureau à la WWE, en particulier compte tenu de la nature à l’envers des affaires en ce moment.

C’est une bonne remarque bien faite.

Triple H et d’autres dirigeants de la WWE ont dû faire face à des scénarios en constante évolution en raison de la crise de santé en cours, et il est reconnaissant de bénéficier d’un an de congé pour battre son corps aussi. Il semble que la bagarre de l’an dernier avec Batista sera la dernière de Trips pendant un bon moment.