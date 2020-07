Pourquoi Vince McMahon a changé d’avis sur les masques lors des enregistrements de la WWE

WWE / Pixabay

La semaine dernière, la WWE a finalement pris la mesure facile et sans effort de rendre les masques de protection obligatoires à tous les enregistrements télévisés à l’avenir, la promotion facturant aux lutteurs non conformes 500 $ pour une première infraction et 1000 $ pour une seconde, entraînant leur gestion de la crise sanitaire mondiale en cours hors de l’ère paléozoïque.

Un nouveau rapport de Fightful Select indique que le changement est intervenu sur le dos d’un lutteur de la WWE sans nom approchant à Vince McMahon des précautions de sécurité de l’entreprise. Cela a diminué après que des dizaines d’entrepreneurs indépendants aient été testés positifs pour la maladie qui balayait actuellement le monde, avec Kayla Braxton, Renee Young, Adam Pearce et Jamie Noble parmi ce nombre.

Le lutteur en question a déclaré au président-directeur général de la WWE qu’il ne pensait pas que les mesures prises par l’entreprise étaient prises au sérieux. L’utilisation du masque et la distanciation sociale ont toutes deux été rendues obligatoires peu de temps après, le système d’amende étant également mis en jeu.

Il est également précisé qu’au lieu de s’asseoir à sa place habituelle au Gorilla Position, McMahon passe maintenant les enregistrements du Performance Center assis dans son bureau, loin de l’action. Il fait occasionnellement le voyage à Gorilla, bien que prendre ses distances soit probablement une décision intelligente pour un homme de 74 ans.