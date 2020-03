Pourquoi Vince McMahon n’engagera pas CM Punk et Alberto Del Rio

WWE.com

Malgré les rumeurs régulières d’un retour de la lutte CM Punk, il semble que les chances de voir le Second City Saint revenir dans un ring de la WWE sont extrêmement minimes. Et de même, on peut en dire autant d’un certain Alberto Del Rio.

La raison pour laquelle nous pouvons apparemment exclure un tel retour à l’action pour Punk et Del Rio est, selon WOR, que le président de la WWE, Vince McMahon, ne veut faire affaire avec aucun de ces champions du monde à plusieurs reprises.

Le raccourci en ligne a suggéré que Punk pourrait être aligné pour revenir et faire face à Seth Rollins, tandis que Del Rio lui-même a rendu public plus tôt ce mois-ci pour dire qu’il avait eu des discussions avec la WWE et qu’il reviendrait dans l’entreprise avant la fin de 2020.

Pour sa part, CM Punk a toujours minimisé toute discussion sur un retour imminent. Quant à Del Rio, disons simplement qu’il a été connu pour étirer un peu la vérité lors des interviews et des apparitions publiques.

Ajoutant à la partie punk de tout cela, l’agent de la superstar de Straight-Edge aurait tenté d’ouvrir le dialogue avec les responsables de la WWE à un moment donné, mais il n’y avait aucun intérêt pour la fin de la WWE – principalement parce que McMahon a clairement indiqué qu’il avait gagné ne plus jamais faire affaire avec le natif de Chicago.

La seule raison pour laquelle Punk fait des apparitions sporadiques en tant qu’analyste sur WWE Backstage de FS1 est que la WWE ne voulait pas faire bouger le bateau avec FOX. Et cette dernière information prétend que les apparitions de Punk dans les coulisses ne sont limitées qu’à un maximum d’une par mois, comme indiqué par la WWE.