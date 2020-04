Pourquoi WrestleMania 36 a dépassé toutes les attentes

WWE.com

Eh bien, malgré les appels à reporter ou même à l’annuler, WrestleMania 36 est maintenant dans le livre des records.

Dire que c’était une édition la plus unique de l’extravagance annuelle de la WWE Showcase of the Immortals serait un euphémisme au niveau de dire que Hulk Hogan a aimé l’explosion occasionnelle sur un lit de bronzage.

Pour le meilleur ou pour le pire, Vince McMahon a fait le plus de Vince McMahon, car il a choisi d’ignorer le chaos mondial et l’incertitude, et de prendre de l’avance avec WrestleMania 36 depuis les limites du WWE Performance Center vide et de quelques autres endroits de choix – et vous savez quoi, ce n’était pas si mal que ça.

Bien que l’argument de savoir si “ Mania aurait dû avoir lieu cette année est quelque chose dont nous pouvons débattre jusqu’à ce que les vaches proverbiales reviennent à la maison, le grand-père de deux jours de Them All s’est avéré être bien meilleur qu’il ne pouvait l’être.

Vous n’êtes toujours pas convaincu que WrestleMania 36 était loin de l’accident de voiture que beaucoup d’entre nous envisageaient? Laissez notre propre Simon Miller expliquer pourquoi WrestleMania de cette année a dépassé toutes les attentes.