Pouvez-vous nommer le jeu vidéo de lutte à partir d’une seule image?

Si vous n’êtes même qu’un fan de catch occasionnel, il y a de fortes chances que vous ayez joué votre juste part de jeux vidéo de catch au fil des ans – peut-être assez pour que vous ayez du mal à les distinguer ces jours-ci.

La WWE à elle seule a publié plus de 70 jeux vidéo au cours des trois dernières décennies, sans parler de la WCW, de l’ECW, du NJPW, etc. Et cela sans oublier ces nombreux jeux de lutte sans marque – et parfois valables – de lutte.

Alors, comment vous souvenez-vous de ces jeux de lutte dans lesquels vous avez probablement consacré d’innombrables heures de vos années de formation? Pouvez-vous encore remarquer la différence entre les jeux Midway WWF et Acclaim? Et votre cerveau peut-il distinguer l’un de ces THQ?

Des jeux d’arcade rétro aux jeux de simulation ultra “réalistes” et même un jeu de cartes de catch effrayant, qu’il soit emblématique ou totalement de niche, vous souvenez-vous des noms de tous ces jeux de catch?

Les réponses sont toujours à la fin, alors bonne chance!