Prédire chaque feud de titre de WWE après WrestleMania 36

WWE

Supposons que les deux principaux titres mondiaux des hommes changent de mains au WrestleMania 36 à Tampa – et alors?

De plus, supposez que l’un des commutateurs de ceintures pour femmes et que la WWE réserve d’autres changements de titre ici ou là. La scène du championnat pourrait être très différente d’ici à début avril, et la société devrait se préparer activement pour ce qui va se passer maintenant. Ils ne peuvent pas se permettre de se concentrer sur ‘Mania et rien d’autre.

Les mois qui suivent le plus grand spectacle de l’année sont généralement stériles en matière d’idées. C’est pourquoi, au fil des ans, la WWE a écrit des rechapés (Backlash était “ Mania rematch heaven pendant le plus longtemps) ou a réservé une sorte de ‘Superstar Shake-Up’ pour la liste afin qu’ils aient de nouveaux matchs.

En 2020, ils s’appuieront probablement à nouveau sur au moins certaines de ces idées avec un œil sur le pay-per-view SummerSlam d’août comme un autre moment de signet sur le calendrier.

Il y a 18 ceintures au total à Raw, SmackDown, NXT et NXT UK pour établir des querelles de suivi dans cet article. Certaines rivalités sont plus simples que d’autres, et il y a évidemment une bonne dose de fantaisie là-bas aussi …