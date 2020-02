Prédire le prochain champion du monde de chaque grande entreprise de lutte

Le prestige du concept de titre mondial a été diminué, dans de trop nombreuses promotions, tout au long des années 2010.

Le championnat est censé être une carte à tirer en soi – un prix si important qu’il élève soudainement un match qui peut avoir eu lieu à la télévision gratuite un an plus tôt en quelque chose de incontournable, électrique, quelque chose qui vaut la peine d’être partagé avec votre argent. Les meilleurs titres respectifs de la WWE ont été transformés en accessoires, dans une tactique à rebours pour obtenir des actes comme Sheamus et Jinder Mahal. L’aura et la gravité de l’or ont été érodées car il était évident que ces propriétés ne pouvaient pas être transférées. Ils ne symbolisaient plus la grandeur, mais plutôt un raccourci paresseux et effronté.

En 2020, nous nous rapprochons d’une sorte de méritocratie.

Le match de Brock Lesnar avec AJ Styles aux Survivor Series 2017 était un superbe coup sur un règne autrement médiocre; bien utilisé, il a la capacité d’élever ceux qui l’entourent dans le rôle traditionnel qu’un champion devrait remplir. La ceinture personnalisée du Fiend est un morceau glorifié de jouet de merde, mais le personnage a capturé l’imagination des fans de la WWE, et ce personnage est incroyablement surpuissant. Il devrait le tenir, que ce soit un acte d’accusation ou non.

Le fait de couronner un nouveau champion du monde devrait toujours représenter un pas en avant pour la promotion / division – il ne devrait pas y avoir une telle chose comme le “ merci merci ” qui est étrangement vanté dans certains cercles en ligne – et en tant que tel …