Prédire les 20 superstars les mieux notées

WWE 2K20 vivra à jamais dans l’infamie pour être probablement le jeu vidéo WWE le plus décevant de tous les temps.

Maintenant, avant de devenir chaud et dérangé, vous devez savoir que cet écrivain est bien conscient qu’une telle déclaration ne doit pas être lancée à la légère – car, oui, elle a de meilleurs graphismes que certains des premiers jeux vidéo de lutte et non, le gameplay n’est pas aussi exaspérant qu’eux, mais la quantité écrasante de bugs et la régression de la qualité globale ont été un pas en arrière majeur pour la franchise.

Cependant, la machine continue et, espérant apprendre de leurs erreurs, WWE et 2K Sports sortiront le prochain opus de la série de jeux – WWE 2K21 – plus tard cette année. Bien que très peu de choses soient connues sur le jeu à ce jour, de nombreux aspects et superstars familiers de la franchise reviendront sans aucun doute.

Comme chaque année, il y aura une intrigue autour des classements, avec des fans désireux de savoir quelles superstars se classent à la fin des années 80 et au début des années 90 en tant que joueurs suprêmes du jeu.

Si nous avons appris quelque chose des années précédentes, c’est que les notes sont rarement précises, mais cela ne nous empêchera pas de nous amuser un peu avec. Sur cette note, voici nos prédictions pour les 20 meilleures superstars hommes et femmes en 2K21.