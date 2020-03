Prédire les 8 hommes du tournoi

AEW

Hier soir, Cody Rhodes a promis une énorme annonce AEW, disant au monde que c’était quelque chose que “les fans réclament”. Bien que ce ne soit pas l’arrêt immédiat de toutes les luttes pro télévisées dans l’intérêt de la sécurité des artistes que certains espéraient, c’était néanmoins un droit de la liste de souhaits des téléspectateurs Dynamite moyens. Un championnat mid-card et un tournoi à 8 pour aller avec.

Le championnat AEW TNT ressemble, sonne et ressemble probablement beaucoup à l’ancien championnat de télévision WCW, et parader autour d’une sangle apaisante sur le réseau semble être une décision commerciale intelligente en ces temps plutôt incertains.

Le communiqué publié par la société hier soir confirme que la moitié des participants aux tournois seront annoncés dans l’épisode de Dark de ce soir, le reste étant nommé dans l’épisode de Dynamite de mercredi soir. Dans l’état actuel des choses, le tournoi se terminera à Double Or Nothing le 23 mai mais, et je veux dire, cela va sans dire à ce stade, cela pourrait bien changer avec le temps.

Ici et maintenant, jetons un coup d’œil aux 8 hommes que nous prévoyons de jouer dans le tournoi et à quelle note nous évaluons leurs chances.