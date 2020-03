Prévision d’Elimination Chamber 2020 et prévisions de match

The Street Profits (C) contre Seth Rollins et Murphy – RAW Tag Team Championships

Étant donné que les Street Profits ont littéralement remporté les titres, cela n’a aucun sens de remettre les titres des balises sur les champions précédents. Ce match n’est littéralement là que pour remplir le reste de la carte, car ce sera leur troisième match contre le titre le mois dernier. Tout ce que ce match servira vraiment, c’est de faire avancer le match Seth Rollins contre Kevin Owens qui aura probablement lieu à WrestleMania. Attendez-vous à ce que les bénéfices conservent les titres et la fumée.

Gagnants: The Street Profits

Andrade (C) contre Humberto Carrillo – Championnat des États-Unis

Humberto a effectué le tombé sur Andrade dans un match par tag sur RAW, donc généralement cela laisserait penser que le jinx inversé juste avant un trope PPV que la WWE aime faire avec des adversaires pour un titre fonctionnera en faveur de Humberto demain. Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le règne du titre d’Andrade pourrait bientôt prendre fin.

La suspension d’Andrade a certainement nui à son élan, et je pense que Humberto a fait du bon travail pour se réchauffer devant la foule. Si vous me demandez, je pense que le moment est venu de presser la gâchette sur le fait que Humberto devienne champion des États-Unis compte tenu de la durée de sa carrière. De plus, j’espère que cela mènera à un quadruple fatal avec Rey Mysterio et Angel Garza à WrestleMania. S’il y a une correspondance de titre qui entraîne un changement, c’est la correspondance qui l’apportera.

Gagnant: Humberto Carrillo

Daniel Bryan contre Drew Gulak

Cela a en fait été l’une des querelles sous-radar les plus intéressantes qui se soient déroulées depuis le Rumble. Gulak a surveillé Bryan et a pris des apprentis pour aider à trouver les points faibles de son jeu. Il est également prouvé que Gulak est un homme avec lequel Bryan souhaite travailler depuis un certain temps.

Si ce match était sur NXT ou 205 Live, ce match prévaudra. Mais comme il figure sur une liste principale de PPV 4 semaines avant WrestleMania, cela ne sera probablement pas aussi bon que possible. J’espère qu’ils auront le temps de raconter une histoire décente, en particulier avec la façon dont Gulak a été traité depuis qu’il a perdu le championnat Cruiserweight. Bryan surmonte probablement encore son défi raté de The Fiend, donc je dirais qu’il gagne.

Gagnant: Daniel Bryan

Braun Strowman (C) contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn – Championnat intercontinental (match 3 contre 1 avec handicap)

Je ne peux pas trouver de meilleur moyen de mettre fin à cette débâcle pour que Strowman écrase l’échec d’un trio de Zayn, Cesaro et Nakamura à la fois. Sérieusement, ces trois ont été si ridiculement incompétents ensemble que vous vous demandez comment chacun d’entre eux était autrefois le favori des fans à un moment donné.

Désolé, mais dans les matchs avec handicap, en particulier dans les matchs pour le titre, il n’y a vraiment pas de bon résultat. Zayn, Cesaro et Nakamura n’ont pas prouvé qu’ils pouvaient inspirer la peur à n’importe qui, et je suis certain que Strowman les écraserait tous de manière embarrassante.

Gagnant: Braun Strowman

AJ Styles contre Aliester Black – Pas de disqualification

Je serais bien plus excité à propos de ce match si la crainte qu’il soit surbooké ne m’accablait pas autant. La stipulation de non-disqualification ajoutée donnera simplement une licence pour que le CO sorte inévitablement et interfère. Cela permettra également à The Undertaker d’intervenir également. Tout cela conduira à un match qui pourrait finir par être surbooké et trop distrait par une activité parascolaire, par opposition à un match difficile entre deux talentueux interprètes sur le ring.

La WWE a fait l’appât classique et a changé lundi dernier sur RAW en faisant passer Aliester par Gallows et Anderson avant d’affronter Styles dans ce qui peut techniquement être décrit comme un match. Je m’attends à ce que The Undertaker interfère au nom de Black pour pousser ce match encore plus.

Gagnant: Aliester Black

The Miz (C) et John Morrison (C) vs Heavy Machinery vs.New Day vs.Lucha House Party vs The Usos vs.Robert Roode and Dolph Ziggler – SmackDown Tag Team Championships (Elimination Chamber Match)

J’avais l’impression que The Miz et Morrison n’avaient pas gagné de match depuis qu’ils avaient remporté les titres. Là encore, il est typique que la WWE fasse paraître les champions incompétents et oublie comment gagner dès qu’ils deviennent champions. Voyons au cas par cas qui sortira vainqueur.

Lucha House Party a à peine été sur SmackDown et ils ont probablement été mis ici juste pour remplir les participants à la chambre. Il est très peu probable que New Day remporte les titres si tôt. Heavy Machinery ne gagnera probablement pas avec ce que Otis vit actuellement. Ce n’est probablement pas la plate-forme pour donner les titres à The Usos.

La seule autre équipe que j’ai pu voir remporter le championnat est Roode et Ziggler. Non seulement ils ont l’avantage d’entrer en dernier, mais ils peuvent également utiliser les titres comme une incitation supplémentaire pour Otis et Heavy Machinery à gagner. Cela étant dit, je pense que cela finira par être un match en simple Otis / Ziggler. Pour l’instant, je pense que Miz et Morrison conservent.

Gagnants: John Morrison et The Miz

Shayna Baszler contre Asuka contre Natalya contre Ruby Riott contre Sarah Logan contre Liv Morgan – # 1 Contender Elimination Chamber Match

N’est-ce pas le domaine de concurrents de la Chambre d’élimination le plus faible que vous ayez jamais vu? La WWE a déjà ruiné le résultat de ce match en demandant à Baszler de prendre un coup du cou de Becky Lynch. Qui d’autre est censé croire peut gagner le match. Je veux dire, allez, la moitié des concurrents de ce match sont d’anciens membres de l’équipe de Riott. Cela veut tout dire, n’est-ce pas?

Natalya n’a rien fait depuis toujours, et Asuka a récemment reçu deux matchs pour le titre contre Becky et a perdu. Et soyons sérieux, quelle chance Ruby, Sarah ou Liv ont-ils dans le grand schéma des choses?

Le résultat de ce match n’est pas du tout remis en question, et la seule chose que je chercherai dans ce match est le match Shayna Baszler / Asuka. En fait, il aurait vraiment fallu que ces deux-là participent à un match pour déterminer le concurrent numéro 1. Les quatre autres concurrents sont la définition littérale de charge.

Gagnante: Shayna Baszler