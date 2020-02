Prise de contrôle de Greg DeMarco sur WWE NXT: Portland Predictions

Voici la première chose qui me vient à l’esprit avec le rachat de WWE NXT: Portland: «Mec… quelle carte!»

Sérieusement, cette carte est empilée et pourrait être l’un des meilleurs événements de prise de contrôle sur papier jamais. C’est une déclaration forte, je sais. Voici votre regard sur la carte, et mes choix!

Cet article compte quatre pages au total, assurez-vous de les atteindre pour ne rien manquer!
Aujourd'hui c'est mon anniversaire.

Championnat NXT: Adam Cole (c) contre Tommaso Ciampa

Deux des meilleurs au monde (dont le plus grand lutteur marchant sur la terre verte de Dieu, BAY BAY!) S’affronteront pour l’un des véritables symboles de l’excellence dans le ring, le NXT Championship.

L’histoire ici est, bien sûr, la poursuite de Ciampa pour retrouver “Goldie”, qu’il n’a jamais vraiment perdu. Ciampa a dû quitter le championnat NXT au printemps dernier, ce qui a conduit à une trilogie de compétitions entre Johnny Gargano (qui a remporté le championnat au cours du week-end de WrestleMania 35) et le GOAT susmentionné d’Adam Cole (le champion actuel, et toujours détenteur de mon cœur pour les vrais). .

Cela va être un classique absolu et devrait clôturer le spectacle. Vous obtenez une action incroyable dans le ring, et la narration de cloche à cloche va être hors des charts. Je pense que Cole s’échappe en tant que champion, préparant les choses pour Ciampa pour enfin ramener Goldie à papa pendant le week-end de WrestleMania à Tampa.

Prédiction: Adam Cole, BAY BAY