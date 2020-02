Prise de Tiffany: AEW Dynamite 26/02/20

AEW Dynamite vient de Kansas City! Comment tout le monde poussera-t-il pour la révolution?

Match Iron Man de 30 minutes – Kenny Omega vs PAC

Eh bien, au moins le match pour lequel j’étais le moins excité donne le coup d’envoi de l’émission. Même avec une correction à 30 minutes, je n’étais pas content de ce match.

Ce fut un match FABULEUX! Omega et PAC se battent les poubelles. C’était un match sans chute pour une bonne partie de celui-ci, un peu comme Hart vs Michaels en 1996, mais j’ai beaucoup apprécié cela, probablement parce que ce n’était pas une heure sans chutes.

Omega a eu la première chute en raison d’un DQ, puis PAC a choisi les os de son sale boulot pour obtenir la deuxième chute. J’ai apprécié que les Bucks soient là pour soutenir Omega, même avec le match de championnat par équipe à venir. J’ai trouvé étrange que la page du pendu ne soit pas là-bas.

Donc, le match s’est terminé par un match nul. Omega n’a jamais été exploité, mais comme en 1996, nous avons une mort subite avec Ref Aubrey. Il y avait aussi des atterrissages vraiment maladroits avec la tête entre les jambes, mais tout va bien. Omega a eu l’automne décisif et a un certain élan vers la révolution, s’il peut même bouger le samedi soir.

Nous obtenons PAC contre Orange Cassidy? D’accord… je ne comprends pas.

Santana, Ortiz et Sammy Guevara contre Jurassic Express

Ce n’était PAS l’étiquette de six hommes que j’attendais la semaine dernière, mais c’est parti. Love Inner Circle vend pour Marko Stunt, montre comment il progresse.

C’était un très bon match, bien meilleur que ce à quoi je m’attendais. Ce superkick à trois voies était fou! J’adore Darby Allin pour aider JE à remporter la victoire, construisant son match contre Guevara, qui semblait discutable pendant quelques heures cette semaine.

Cody vs MJF

J’aime cette rétrospective de leur relation avant Full Gear. Je ne sais pas qui va gagner samedi, mais je m’attends à un sacré match.

Meilleurs amis avec Orange Cassidy vs Butcher et Blade with Bunny

C’était vraiment un bon match. Je suis heureux que les meilleurs amis obtiennent plus de temps d’écran, toujours pas sûrs de Butcher et Blade, mais c’était vraiment bien. Cassidy continue de se battre avec les gens, la chose avec lui et Bunny était drôle.

Les meilleurs amis obtiennent la victoire, ce qui devrait les faire monter dans les rangs, mais ils auraient dû être DQ parce que Cassidy a fait un plongeon suicide sur Blade.

Pas un fan de Best Friends mettant des mots dans la bouche de Cassidy et je ne suis toujours pas vendu sur PAC vs Cassidy, mais je suppose que nous verrons.

Yuka Sakazaki vs Big Swole vs Shanna vs Hikaru Shida

D’accord, je ne me souviens pas que cela ait été annoncé, mais j’ai aussi dormi depuis la semaine dernière. Au moins Swole est sur AEW Dynamite cette semaine.

Saint. Vache. Quel match! Les gens ont saccagé la division féminine d’AEW, mais ce match était vraiment bon et a montré à quel point la division s’était améliorée depuis l’année dernière. Je suis déçu que Swole ait pris le pin depuis qu’elle a joué un rôle, mais je veux aussi que Shida revienne dans la photo du titre car elle n’a jamais obtenu son titre après avoir remporté le match n ° 1 Contender.

Ordre des ténèbres

MON DIEU! EST-CE QUI ARRIVE?! EST-CE VRAIMENT ARRIVÉ?! Attendez, Matt Hardy ne sera pas sorti de son contrat avant dimanche. Euh, peuvent-ils faire ça?

Page du pendu, Kenny Omega, Young Bucks Sit Down

Eh bien, c’est un autre type de signature / promo. Je l’aime. J’aime son aspect narratif. Pour Omega et les Bucks, il s’agit d’affaires, cela n’affecte pas leur amitié. La page ne se sent clairement pas de cette façon et devient moins timide à l’idée de l’exprimer. J’aime que ça devienne personnel sans devenir physique, mais toujours mais toujours construit l’anticipation.

Jon Moxley / Chris Jericho pèsent

Les poussins en bikinis sont-ils vraiment nécessaires? Putain de merde, c’est JJ Dillon! Non, Twitter dit que c’est Gary Michael Capetta. Le nom sonne bien, mais je ne sais pas d’où.

J’adore… l’équipement d’entraînement de Mox… je suppose. C’est bon pour une pesée car vous pouvez l’enlever et l’enfiler facilement, également bon pour les vestiaires. Est-ce que sa chemise dit “Lunatic Unscripted”? S’il vient dans autre chose que de la toison, je le veux.

WTF est cette entrée de Jéricho? Vous êtes un lutteur de 50 ans avec une panse et un pack de quatre, pas le premier Mike Tyson, mec.

Ooh, j’adore le décapage. Mox est… 234lbs. Jéricho a calé parce qu’il ne veut pas admettre son poids. Je comprends en quelque sorte, je suis embarrassé de seconde main juste en regardant ça. Oh putain, pesez ou commencez à vous battre. Combattons, beaucoup plus divertissant. Où sont Allin et Rhodes? Ils ont aussi de la peau là-dedans. Voilà, maintenant où est Allin. OOh, j’espère que la coupure sur le nez était prévue.

Bonjour, est-ce que quelqu’un va aider Mox? D’accord, Allin est ici. Les talons doivent bien paraître samedi. Espérons que Mox sera le NOUVEAU champion AEW la semaine prochaine.

C’est tout pour Tiffany’s Takes for AEW Dynamite! Branchez-vous samedi pour une couverture Révolution.