Pro Wrestling Quarantine House: All Elite Wrestling Roster Edition

Bienvenue dans une autre édition d’eWrestlingNews Quarantine House, vous demandant avec qui vous choisiriez d’être coincé dans une maison pendant toute la durée de la pandémie de coronavirus.

Chaque série sera thématique d’une manière et vous devrez choisir quatre les gens avec lesquels sortir COVID-19 dans ce scénario fantastique. Choisissez judicieusement, car vous allez voir beaucoup de ces gens et vous ne pouvez pas vous en éloigner pendant au moins un mois, sinon plus!

Gardez à l’esprit que ces petites choses sont censées être amusantes et idiotes pour passer le temps. Ce n’est pas une analyse approfondie de l’histoire de la lutte ou quelque chose qui mérite d’être contrarié. Cependant, vous êtes plus que bienvenus pour expliquer en détail pourquoi vous avez choisi les quatre personnes que vous avez choisies et dans quelles situations vous pourriez vous voir vous-même. Aie du plaisir avec ça!

Cette édition s’articule autour de la liste AEW. Vous devez choisir 4 personnes dans cette liste et uniquement dans cette liste.

Adam PageAlex ReynoldsAngelicoAnna JayAnthony OgogoAustin GunnAwesome KongBea PriestleyBig SwoleBilly GunnBrandi RhodesBrandon CutlerBritt Baker DMDBrodie LeeChris JerichoChristopher DanielsChuck TaylorCimaCodyColt CabanaDarby AllinDustin RhodesEmi SakuraEvil ​​UnoFrankie KazarianHikaru ShidaIsiah KassidyJack EvansJake HagerJimmy HavocJoey JanelaJohn SilverJon MoxleyJungle BoyKenny OmegaKip SabianKris StatlanderLance ArcherLeva BatesLuchasaurusLutherMarko StuntMarq QuenMatt HardyMatt JacksonMelMichael NakazawaMJFNick JacksonNyla RoseOrange CassidyOrtizPacPenelope FordPentagon Jr. Peter AvalonQT MarshallRey FenixRihoSadie GibbsSammy GuevaraSantanaScorpion SkyShannaShawn SpearsSonny KissStu GraysonThe BladeThe BunnyThe ButcherTrentWardlowYuka Sakazaki

Avec qui serait-il amusant de passer du temps? Souhaitez-vous choisir leur cerveau ou simplement vous détendre? D’ailleurs, qui pensez-vous serait les quatre pires options à retenir?

Mes choix (du haut de ma tête):

Cassidy orange – Pouces vers le haut.Luchasaurus – Je l’ai vu sur Big Brother, donc je sais à quoi il ressemble quand il est en quarantaine.Ciel Scorpion – Il a juste l’air d’un gars cool qui a le sens de l’humour.Les jeunes dollars – J’aime choisir au moins une personne sur ces listes qui serait amusante à regarder avec la lutte et je pense que ces deux pourraient fournir une conversation intéressante.

En ce qui concerne les options terribles, mes premières pensées n’étaient que The Dark Order en général, mais Luther devrait également être dans ce mélange. D’ailleurs, Jimmy Havoc, Joey Janela serait assez difficile à côtoyer comme ça.

Je suis sûr que si je me suis vraiment assis et que j’y ai réfléchi, je trouverais des centaines de personnes différentes, pour différentes raisons.

Et toi? Qui vous vient à l’esprit? Quelles raisons avez-vous pour les choisir?

Toute cette série consiste à vous donner quelque chose à discuter et à débattre dans les commentaires, donc plus nous avons de discussions, mieux c’est. Donnez votre avis ci-dessous et si vous avez des suggestions de thèmes à ajouter à ma liste d’une vingtaine en ce moment, envoyez-les moi aussi!