Pro Wrestling Quarantine House: Current WWE Champions Edition – Avec qui seriez-vous plutôt coincé?

Bienvenue dans une autre édition d’eWrestlingNews Quarantine House, vous demandant avec qui vous choisiriez d’être coincé dans une maison pendant toute la durée de la pandémie de coronavirus.

Chaque série sera thématique d’une manière et vous devrez choisir quatre les gens avec lesquels sortir COVID-19 dans ce scénario fantastique. Choisissez judicieusement, car vous allez voir beaucoup de ces gens et vous ne pouvez pas vous en éloigner pendant au moins un mois, sinon plus!

Gardez à l’esprit que ces petites choses sont censées être amusantes et idiotes pour passer le temps. Ce n’est pas une analyse approfondie de l’histoire de la lutte ou quelque chose qui mérite d’être contrarié. Cependant, vous êtes plus que bienvenus pour expliquer en détail pourquoi vous avez choisi les quatre personnes que vous avez choisies et dans quelles situations vous pourriez vous voir vous-même. Aie du plaisir avec ça!

Cette édition s’articule autour des champions actuels de la WWE. Vous devez choisir 4 personnes dans cette liste et uniquement dans cette liste.

(Championne de la WWE) Drew McIntyre (Championne féminine brute) Becky Lynch (Championne des États-Unis) Andrade (Championne par équipe brute Tag) Montez Ford et Angelo Dawkins (Championne universelle) Braun Strowman (Championne féminine SmackDown) Bayley (Championne intercontinentale) Sami Zayn (SmackDown Champions par équipe d’étiquette) The Miz et John Morrison (Champion NXT) Adam Cole (Champion féminin NXT) Charlotte Flair (Championne nord-américaine NXT) Keith Lee (Champions équipe par équipe NXT) Matt Riddle et Pete Dunne (Champion NXT UK) Walter (NXT UK Championne féminine) Kay Lee Ray (NXT UK Tag Team Champions) Mark Coffey and Wolfgang (NXT Cruiserweight Champion) Jordan Devlin (Champion 24/7) Rob Gronkowski (Women’s Tag Team Champions) Alexa Bliss et Nikki Cross

Avec qui serait-il amusant de passer du temps? Souhaitez-vous choisir leur cerveau ou simplement vous détendre? D’ailleurs, qui pensez-vous serait les quatre pires options à retenir?

Mes choix (du haut de ma tête):

Becky Lynch – Elle aime les jeux de mots et les blagues ringardes, tout comme moi.Braun Strowman – Chaque fois que ce gars est lui-même en interview, il dit au moins une chose qui me fait rire.Keith Lee – Pour ces listes, je me sens comme à chaque tour, je finirai par choisir au moins une personne qui, je pense, sera un booster de moral. Keith Lee me semble être quelqu’un qui me fera regarder du bon côté des choses. L’optimisme et la positivité sont importants.Adam Cole – J’ai également l’impression que je choisirai inévitablement quelqu’un à chaque tour avec lequel j’aimerais regarder la lutte et discuter, analyser les choses et autres. D’après cette liste, je pense que Cole est probablement la meilleure personne avec qui faire ça.

En ce qui concerne les options terribles, mes premières pensées ont été Pete Dunne, WALTER, Nikki Cross (si elle est dans son caractère hyperactif, c’est-à-dire) et Charlotte Flair. Je ne peux pas imaginer avoir beaucoup de plaisir avec ce groupe et ce serait probablement un casse-tête majeur, avec des barrières linguistiques provoquant des conflits.

Je suis sûr que si je me suis vraiment assis et que j’y ai réfléchi, je trouverais des centaines de personnes différentes, pour différentes raisons.

Et toi? Qui vous vient à l’esprit? Quelles raisons avez-vous pour les choisir?

Toute cette série consiste à vous donner quelque chose à discuter et à débattre dans les commentaires, donc plus nous avons de discussions, mieux c’est. Donnez votre avis ci-dessous et si vous avez des suggestions de thèmes à ajouter à ma liste d’une vingtaine en ce moment, envoyez-les moi aussi!