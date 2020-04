Pro Wrestling Quarantine House: Money in the Bank Winners Edition

Bienvenue dans une autre édition d’eWrestlingNews Quarantine House, vous demandant avec qui vous choisiriez d’être coincé dans une maison pendant toute la durée de la pandémie de coronavirus.

Chaque série sera thématique d’une manière et vous devrez choisir quatre les gens avec lesquels sortir COVID-19 dans ce scénario fantastique. Choisissez judicieusement, car vous allez voir beaucoup de ces gens et vous ne pouvez pas vous en éloigner pendant au moins un mois, sinon plus!

Gardez à l’esprit que ces petites choses sont censées être amusantes et idiotes pour passer le temps. Ce n’est pas une analyse approfondie de l’histoire de la lutte ou quelque chose qui mérite d’être contrarié. Cependant, vous êtes plus que bienvenus pour expliquer en détail pourquoi vous avez choisi les quatre personnes que vous avez choisies et dans quelles situations vous pourriez vous voir vous-même. Aie du plaisir avec ça!

Cette édition s’articule autour des hommes et des femmes qui ont déjà remporté la mallette Money in the Bank. Il y a eu 22 gagnants (et certains d’entre eux ont gagné plusieurs fois) au fil des ans depuis la création de ce gadget.

Vous devez choisir 4 personnes dans cette liste et uniquement dans cette liste.

EdgeRob Van DamM. KennedyCM PunkJack SwaggerKaneThe MizDaniel BryanAlberto Del RioDolph ZigglerJohn CenaDamien SandowRandy OrtonSeth RollinsSheamusDean AmbroseCarmellaBaron CorbinAlexa BlissBraun StrowmanBayleyBrock Lesnar

Avec qui serait-il amusant de passer du temps? Souhaitez-vous choisir leur cerveau ou simplement vous détendre? D’ailleurs, avec qui, selon vous, seraient les quatre pires options à mettre en quarantaine?

Mes choix (du haut de ma tête):

Alexa Bliss – Doux pour les yeux, semble assez froid, garde probablement pour elle-même, n’est pas un fou comme certaines autres options (Kane et compagnie).Damien Sandow – Je dois avoir des conversations intellectuelles, non?Bord – Après avoir regardé la spéciale WWE 24, je suis plus convaincu que jamais qu’Adam Copeland est une personne formidable.Daniel Bryan – Il sera mon option “personne pour regarder la lutte et choisir leur cerveau” pour ce tour.

En ce qui concerne les options terribles, je dis Kane, Alberto Del Rio, Brock Lesnar et Dean Ambrose. Ce groupe est beaucoup trop indiscipliné pour être là. Kane est un sociopathe avec un penchant pour brûler les choses et torturer les gens. Del Rio est juste une personne bourrue à plus d’un titre. Lesnar est intimidant comme l’enfer et s’il ne réussissait pas, il pourrait me jeter en orbite. Ambrose devient probablement fou et devient super conflictuel et agité.

Je suis sûr que si je me suis vraiment assis et que j’y ai réfléchi, je trouverais des centaines de personnes différentes, pour différentes raisons.

Et toi? Qui vous vient à l’esprit? Quelles raisons avez-vous pour les choisir?

Toute cette série de quarantaine consiste entièrement à vous donner quelque chose à discuter et à débattre dans les commentaires, donc plus nous discutons, mieux c’est. Donnez votre avis ci-dessous et si vous avez des suggestions de thèmes à ajouter à ma liste d’une vingtaine en ce moment, envoyez-les moi aussi!