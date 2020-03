Pro Wrestling Tees s’apprête à organiser une tombola au profit des hauts lieux (WrestleCon)

Pro Wrestling Tees fera de son mieux pour aider Highspots après l’annulation de la convention WrestleCon. Ils organisent un tirage au sort pour des figurines dédicacées. Nous avons signalé plus tôt ici sur eWn que WrestleCon a été annulé et Highspots a évité d’avoir à payer des frais sur les réservations d’hôtel. Cela étant dit, ils ont encore beaucoup d’argent.

Pro Wrestling Tees a tweeté ce qui suit, révélant qu’ils organiseront un tirage au sort pour des figurines dédicacées. Tous les profits seront reversés à Highspots. Les figurines seront accompagnées d’un certificat d’authenticité. Les billets coûtent 1 $ chacun et vous pouvez les obtenir en cliquer ici. Vingt gagnants seront choisis au hasard.

Autographes de Magnum TA, Nikita Koloff, Warlord, Mr. Anderson, Boogeyman, Rey Mysterio, Razor Ramon, Virgil, Lex Luger, Brutus Beefcake, X-Pac, Kurt Angle, Kane, AJ Styles, Sting, Mankind, Ric Flair, Iron Sheik et Stone Cold Steve Austin seront tirés au sort. Un dessin en direct aura lieu le 10 avril.

Plus tard cette semaine, nous annoncerons une tombola spéciale de collecte de fonds pour @Highspots pour les aider à récupérer une partie de la perte de @wrestlecon, car ils ont aidé beaucoup d’entre nous dans le domaine de la lutte. J’espère que vous pourrez aider, participer et passer le mot. Plus de détails bientôt. 🙏🏽 @PWTees https://t.co/S3fSTG7pLv

– Ryan Barkan (@OneHourTees) 16 mars 2020