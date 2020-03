Programmation du PPV du 18e anniversaire du ROH de ce soir

Le ROH 18th Anniversary Show a lieu ce soir de Las Vegas, Nevada au Sam’s Town Live. Voici la carte:

* Match de championnat ROH: Rush (c) contre Mark Haskins

* Match de championnat de télévision ROH: Dragon Lee (c) contre Bandido

* Match de championnat par équipe: Jonathan Gresham et Jay Lethal (c) contre Marty Scurll et Flip Gordon

* Les Briscoes contre Dalton Castle et Joe Hendry

* Choix du concessionnaire – Le gagnant obtient une photo du titre de son choix: Shane Taylor contre Dan Maff contre Kenny King contre Bateman

* Jeff Cobb contre Slex

* Session Moth Martina contre Nicole Savoy

* Eli Isom contre Bully Ray

* PCO et Brody King of Villain Enterprises contre Rey Horus et Alex Zayne