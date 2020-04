Promoteur de boxe veut exécuter des spectacles au WWE Performance Center

Bryan Horowitz / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)

Le promoteur de boxe Bob Arum a exprimé son intérêt pour l’organisation d’événements de boxe au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

Le promoteur du Temple de la renommée de la boxe internationale a déclaré à Steve Kim d’ESPN: –

“C’est très, très intéressant, et nous allons être en contact avec eux. Il est possible d’utiliser leur installation pour peut-être organiser des événements sans foule. Nous sommes très proches de Vince et de la WWE. Voyons voir, mais nous ne parlons toujours pas avant juin. “

Arum a également noté qu’il avait déjà eu des discussions sur la tenue d’événements dans les installations de la WWE, bien que le calendrier ne soit pas clair: –

«Mais tout dépend, toute la réouverture du pays, des différents états, tout revient à la même chose – des tests, des tests adéquats. Vous ne pouvez pas l’ouvrir et faire en sorte que les athlètes s’affrontent avec des arbitres, des juges, des caméramans, à moins que vous ne puissiez vous assurer que cela est sûr et que la seule façon de vous assurer que cela est sûr est avec des tests. Il s’agit de tester. “

Le week-end dernier, l’État de Floride a décrété que la plupart des organisations sportives professionnelles étaient des «entreprises essentielles», permettant au tournage sur scène vide de se poursuivre au Performance Center.