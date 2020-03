“Psycho” Sid Vicious tiré de WrestleCon – Découvrez pourquoi à l’intérieur

«Psycho» Sid Vicious ne sera plus présent à la convention WrestleCon pendant le week-end de WrestleMania 36. Selon la promotion, Sid n’a pas fourni de brève vidéo aux promoteurs de la convention. Sid a été réservé pour lutter et aussi pour un match de softball de célébrité qui allait être appelé le “Sid Vicious Softball Invitational”. Les promoteurs disent qu’ils lui ont demandé de fournir un “Une simple vidéo confirmant qu’il avait été réservé et dimanche devait être le” Sid Vicious Softball Invitational “, mais après 4 mois, il ne pouvait plus faire ça pour nous.”

Sid n’avait jamais présenté la convention WrestleMania 33 de WrestleCon:

Nous avons annulé Sid parce qu’il n’avait pas fait ce que nous lui avions demandé depuis novembre. Nous avons demandé une simple vidéo confirmant qu’il avait été réservé et dimanche devait être le “Sid Vicious Softball Invitational”, mais après 4 mois, il n’a pas pu le faire pour nous. https://t.co/DDeZ7W7CUU

– WrestleCon (@wrestlecon) 4 mars 2020

Bien sûr, si un autre vendeur souhaite tenter sa chance, il est bien entendu invité à assister à l’événement. Une grande partie de notre intérêt à avoir Sid était de nommer les droits pour le match de softball et l’attendre a diminué notre capacité à annoncer cet événement.

– WrestleCon (@wrestlecon) 4 mars 2020

Il ne nous a pas non plus montré à Orlando

– WrestleCon (@wrestlecon) 4 mars 2020