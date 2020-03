Publication de la première partie du documentaire de Chris Benoit

“Dark Side of the Ring” Le premier épisode de la saison 2 sera une première de deux heures avec Chris Benoit. Le documentaire sera diffusé le 24 mars sur VICE. Cependant, VICE a publié la première partie de la première spéciale sur sa page YouTube. Vous pouvez voir la première partie ci-dessous, avec tous les détails concernant le documentaire.

En 2007, Benoit, l’un des plus grands noms du sport, a tué sa femme, Nancy et son fils de sept ans Daniel avant de se pendre dans un crime qui a choqué le monde et a déclenché une conversation sur la santé mentale dans le sport qui se poursuit aujourd’hui. Le documentaire offre un accès sans précédent au cercle restreint de la famille et des amis de Benoit, qui révèlent leurs sentiments complexes à propos de la tragédie 13 ans plus tard, y compris son fils, David: «Ce n’était certainement pas lui. Il est toujours mon héros », et Sandra Toffoloni, la sœur de Nancy Benoit:« Je pense que oui, un jour je veux lui pardonner… ce n’est pas aujourd’hui. »