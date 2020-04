Qualifications d’argent en banque et plus annoncées pour Smackdown

La WWE a annoncé une édition chargée de Smackdown pour vendredi soir prochain sur FOX. Le match retour pour le titre de Wrestlemania, le processus de réconciliation entre deux anciens meilleurs copains, les qualificatifs Money in the Bank et bien d’autres seront publiés lors de la prochaine émission, la semaine prochaine.

Bien que Money in the Bank ait été annulé par l’hôte Royal Farms Arena à Baltimore, Maryland, la WWE n’a pas l’intention de le retirer du calendrier. À partir de la semaine prochaine, les montages officiels pour le look à la carte commenceront via les deux matchs annoncés.

Résultats WWE Smackdown (10/04/20): Braun Strowman; Wrestlemania Rematch

Le #SmackDown de la semaine prochaine sur FOX sera 🔥🔥🔥! pic.twitter.com/zfz0DSa314

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 11 avril 2020

. @ DanaBrookeWWE combat @NaomiWWE pour une place dans le match féminin #MITB Ladder.https: //t.co/8iGFnr4xao

– WWE (@WWE) 11 avril 2020

Dans l’un des matches, Daniel Bryan revient à l’action contre Cesaro après la défaite de Wrestlemania 36. Au sein de la division féminine, Naomi prend Dana Brooke pour déterminer le premier participant au match féminin Ladder Money in the Bank. La WWE prévoit d’organiser un match d’échelles Money in the Bank pour hommes et femmes qui aura lieu le 10 mai.

Ils n’ont toujours pas confirmé l’emplacement de paiement à la carte du MITB. Probablement, le Performance Center accueillera un autre spécial du WWE Network après Wrestlemania 36.

Bayley désireux de raviver Feud avec Sasha Banks à propos de la WWE Smackdown

LA SEMAINE PROCHAINE sur #SmackDown! @Mikethemiz défend les titres de l’équipe SmackDown Tag contre Jey @WWEUsos et @WWEBigE dans un match à triple menace! Https: //t.co/ozkCZkCDDH

– WWE (@WWE) 11 avril 2020

L’histoire de Wrestlemania pour les titres de balises Smackdown a montré que The Miz avait subi une blessure et n’était pas en mesure de rivaliser.C’est pourquoi ils ont choisi le match à trois pour annuler la programmation originale. (The New Day vs. The Usos vs. Miz-Morrison) Maintenant, les trois superstars qui n’ont pas pu participer à Wrestlemania s’affronteront sur les titres des tags, la semaine prochaine. Ainsi, Jey Uso, Big E et The Miz se disputeront les titres.

Rey Mysterio révèle la raison pour laquelle il a raté la WWE Wrestlemania 36

. @ WWEBigE contre Jey @WWEUsos contre @mikethemiz pour les titres de l’équipe SmackDown Tag LA SEMAINE PROCHAINE sur #SmackDown?!?! pic.twitter.com/nMg5OpCFop

– WWE (@WWE) 11 avril 2020

De plus, Bayley a poussé Sasha Banks dans un concours en simple contre Tamina Snuka lors de sa victoire qui, ce dernier nom pourrait obtenir un coup de feu au championnat féminin de Smackdown. Sonya Deville tentera également de s’entretenir avec Mandy Rose pour revenir sur la même page.

. @ SonyaDevilleWWE cherche à purifier l’air avec @WWE_MandyRose. https://t.co/jn8PJsh8CP

– WWE (@WWE) 11 avril 2020

La programmation complète du prochain épisode de Smackdown se présente comme suit,

* Match de qualification Money In the Bank: Cesaro contre Daniel Bryan

* Match de qualification Money In the Bank: Naomi contre Dana Brooke

* Sasha Banks contre Tamina Snuka – si Snuka gagne, elle remporte un futur coup de titre de la championne féminine de SmackDown Bayley

* Le Miz défend les titres de l’équipe SmackDown Tag dans une triple menace contre Big E et Jey Uso

* Sonya Deville tente de nettoyer l’air avec Mandy Rose de ce qui s’est passé avec Otis et Dolph Ziggler